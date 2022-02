VÍDEO: participantes entram na casa de vidro do BBB 22

Os novos participantes entraram na a casa de vidro do BBB 22, na manhã dessa sexta-feira, 11. Larissa e Gustavo se conheceram dentro do espaço, que ocupa a academia do confinamento.

Enquete BBB 22: participantes da Casa de Vidro devem entrar na casa

Participantes entram na casa de vidro

A pernambucana Larissa e o paranaense Gustavo entraram na casa de vidro do BBB 22. Eles se apresentam e se abraçam, se parabenizam e desejam boa sorte um ao outro.

A Casa de Vidro do BBB 22 foi revelada na manhã desta sexta-feira, 11/2. Douglas Silva apertou o botão na área externa em frente à academia, e Larissa e Gustavo apareceram confinados no local da casa mais vigiada do Brasil.

Os brothers conversaram com novos participantes e receberam algumas informações do lado de fora, como quem é um dos favoritos a ganhar ao prêmio e também sobre a cena em que Laís imita um macaco, o que acabou repercutindo como um suposto caso de racismo.

Larissa também avisou que o público não tem curtido a cantoria em cada eliminação. “quando alguém sair, não canta não. Aqui não é um retiro espiritual, não”, disse.

Veja quando os participantes entram na casa de vidro do BBB 22:

Votação Casa de Vidro BBB 22

A votação da casa de vidro do BBB 22, que decide se os participantes vão entrar na casa ou não, vai começar na noite de sexta e vai até domingo, dia 13 de fevereiro. Os votos são feitos pelo Gshow, mas o público pode acompanhar as parciais e resultados das enquetes pelo DCI.

Em parcial da enquete BBB 22, consultada no inicio da tarde de sexta, 54.88% do público não quer que os participantes da casa de vidro entrem no jogo. Para outros 45.12%, os novos integrantes devem entrar de vez no confinamento e tentar mudar os rumos da disputa.

No UOL, 64,43% dos leitores não querem os novos integrantes no BBB, enquanto 35,57% da parcial indica que Larissa e Gustavo entrarão na disputa.

Programação BBB 22

Sexta-Feira (11/2): Início da Casa de Vidro + Abertura da votação da Casa de Vidro + Festa com todos os participantes.

Sábado (12/2): Prova do Anjo.

Domingo (13/2): Anúncio do resultado da votação da Casa de Vidro + Formação do Paredão triplo.

Segunda-Feira (14/2): Jogo da Discórdia.

Terça-Feira (15/2): Noite de Eliminação.

Quarta-Feira (16/2): Festa do Líder.

Quinta-Feira (17/2): Prova do Líder.