Votação BBB 22 da Casa de Vidro: parcial UOL aponta resultado

Os participantes do casa de vidro foram apresentados oficialmente ao público no programa da última quarta-feira (9). Gustavo e Larissa dividiram a opinião dos fãs do programa, já que parte dos internautas não quer que os dois entrem no reality, enquanto outros acreditam que eles possam movimentar o jogo. As parciais da votação BBB 22 do UOL e DCI já apontam se os brothers vão fazer parte do elenco ou não.

Como está a votação BBB 22?

A votação oficial para decidir se Gustavo e Larissa entram na casa só começa na sexta-feira (11), depois que a casa de vidro estiver montada dentro da academia do BBB. Entretanto, as enquetes não-oficiais já mostram a percepção do público sobre os vídeos de apresentação exibidos ontem.

UOL

A enquete do UOL aponta que os dois moradores da casa de vidro não vão entrar no jogo. 68,79% do público reprova a chegada de Larissa e Gustavo no BBB. Apenas 31,21% quer ver a pernambucana e o paranaense dentro da casa.

DCI

Os leitores do DCI têm a mesma opinião. Para 68,89% das pessoas que participaram da enquete, Gustavo e Larissa ficam de fora do BBB. 31,11% acredita que os dois devem sim ingressar na casa.

Importante lembrar que ambas as enquetes não tem qualquer influência sobre a votação oficial que começa na sexta e se encerra no domingo.

Quem são os participantes da casa de vidro?

Os participantes da casa de vidro são Larissa, de 35 anos, e Gustavo, de 31 anos.

Larissa é coordenadora de Marketing e digital influencer, e estudante de Administração. É natural de Limoeiro, em Pernambuco.

A candidata a sister afirma ser ter ‘pavio curto’ e que pode acabar sendo grosseira, mas também é extrovertida e gosta de fazer amizades. Não tolera ser maltratada, não tem medo de se decepcionar com as pessoas e também é muito independente.

Já Gustavo é natural de Curitiba, no Paraná. É bacharel em Direito, mas hoje atua de forma autônoma como investidor do mercado financeiro.

O vídeo de apresentação do candidato a brother chamou atenção nas redes sociais por ele dizer que tem orgulho de ser “hétero top” e por usar o termo “lacrolândia”.

Ele diz que não esconde seu modo de pensar, considera-se engraçado e gosta de fazer brincadeiras com todos. Gustavo afirma ser ‘sincero demais’, não consegue ficar calado diante de injustiças e não tem paciência para discursos prontos.

Quando o resultado será anunciado?

O resultado da votação da casa de vidro do BBB 22 será anunciado durante o programa do próximo domingo, 13 de fevereiro.

Se caso o público votar para que Gustavo e Larissa entrem na casa, os dois terão que dar um voto aberto e em consenso em uma pessoa – é apenas um voto e não uma indicação. Eles também estarão imunes a formação do paredão.

Se a audiência não quiser que eles entrem, o jogo segue normalmente.

Cronograma da semana

Quinta-feira (10/02): prova do líder

Sexta-feira (11/02): montagem da casa de vidro e início da votação.

Entre sexta e sábado (12) ocorre mais uma festa e a prova do anjo.

Domingo (13/02): resultado da votação da casa de vidro e formação de paredão.

