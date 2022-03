Votação BBB 22: enquete atualizada aponta Lucas como eliminado

Como está a votação BBB 22 enquete atualizada? A disputa está a todo vapor e um brother entre Lucas, Scooby e Paulo André deixará o programa. Por enquanto, o estudante de medicina está na liderança das parciais e tem mostrado poucas chances de permanecer na disputa.

Enquete BBB 22: Lucas, Scooby ou Paulo André? Vote em quem merece sair

Como está a votação BBB 22 enquete atualizada?

Lucas tem sido apontado como o décimo eliminado da temporada, o brother está na frente dos adversários Paulo André e Pedro Scooby nas enquetes atualizadas de votação BBB 22 do DCI e UOL e tem uma larga diferença de cada um.

Na votação BBB 22 enquete atualizada do UOL, que contabiliza mais de 92 mil votos, Lucas soma 77,39%. A diferença do brother para o percentual de Paulo André é de 65,79% e 66,38% para a quantidade de votos de Pedro Scooby.

Bem próximos, Paulo André e Scooby aparecem na casa dos 11% de votos para sair, o velocista fica em segundo com 11,60% e o surfista soma 11,01%.

Na parcial do DCI, Lucas também aparece como o eliminado da semana, mas o cenário muda um pouco em relação a segunda e terceira posição. Nesta enquete atualizada da votação do BBB 22, Scooby é o segundo colocado enquanto Paulo André assume a lanterna da berlinda.

Lucas tem 83,87%, Scooby soma 9,87% – uma diferença de 74% – e Paulo André respira tranquilo em último lugar com apenas 6,24%. Nesta enquete, mais de 216 mil votos foram somados até agora.

Como votar

Para afetar o andamento da votação do BBB 22 e garantir que aquele participante que você deseja ver fora não vai continuar no programa, é necessário votar na única enquete oficial do reality show, a do Gshow. Esses votos no site do programa são os contabilizados na berlinda da semana, não há parcial, pois o programa só divulga o número total de votos e as porcentagens dos emparedados depois que a votação é encerrada, durante o programa ao vivo de terça-feira.

Scooby é o favorito do público

Na briga contra Paulo André e Lucas para permanecer no programa nesta décima berlinda da temporada, Scooby parece ter poucas chances de eliminação. Além da baixa porcentagem nas enquetes de eliminação, o brother também é o favorito na enquete do UOL sobre quem deve vencer a temporada.

Em consulta nesta manhã de segunda (28), o surfista ultrapassou Arthur Aguiar e assumiu o primeiro lugar da enquete de votação BBB 22 com 37,04% de um total de mais de 56 mil votos. Arguir tem uma diferença de 1,69% para o percentual do colega de confinamento e fica em segundo lugar.

Lucas é um dos menos odiados

Apesar de ser apontado na enquete atualizada da votação BBB 22 como o participante que deve deixar a casa neste paredão, Lucas não está entre os participantes mais odiados da edição. O brother aparece na penúltima posição da parcial do UOL “qual é o participante mais odiado do BBB 22”.

Dos mais de 17 mil votos somados, Lucas tem apenas 1,20% dos votos. O único participante do reality show que tem menos votos que o capixaba é Douglas Silva, que soma 1,15%. Quem assume a liderança da lista é Gustavo, que tem 22,65% votos até então e Arthur Aguiar, que vem em segundo com 17,35%.

Eliminados do BBB 22

Até agora, nove participantes foram eliminados, uma sister foi expulsa e outro brother resolveu desistir do reality show. Nas berlindas semanais do programa, os eliminados foram, em ordem: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius e Laís. A expulsão da temporada foi de Maria, do camarote, que bateu com um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discórdia do BBB 22, e Tiago Abravanel foi o desistente da edição.

