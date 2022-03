Votação BBB 22 no Gshow e quem sai ser eliminado hoje (22/3)

A votação do paredão do BBB 22 segue aberta e o público pode votar para eliminar Douglas Silva, Eliezer ou Laís até a noite desta terça-feira. Um dos emparedados vai deixar a casa mais vigiada do Brasil hoje e dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão. Abaixo, veja como participar.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Como participar da votação BBB 22 e votar para eliminar

A votação está aberta desde a noite de domingo, quando a nona berlinda do reality show foi formada. O público pode escolher entre Douglas Silva, Eliezer ou Laís até a noite desta terça-feira. O apresentador Tadeu Schmidt costuma encerrar a votação minutos antes do anúncio do eliminado. O programa também passou a mostrar quantos votos por minuto o sistema recebe.

O Gshow é a única plataforma oficial de votação. Os espectadores que desejam votar para eliminar um dos brothers precisam acessar a página https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

É necessário ser cadastrado no portal da Globo para participar. O sistema pede alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e solicita a criação de uma senha. Quem já tiver participado de outras votações, só precisa fazer o login.

Feito isso, é hora de escolher quem deve ser o próximo brother a voltar para casa. A votação já irá aparecer logo no início da página, basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Douglas Silva, Eliezer ou Laís?’.

Depois, é só escolher um dos três emparedados e confirmar o voto. O sistema pede uma breve validação de segurança – é só clicar em “sou humano”. Não há limite de votos e o público pode participar quantas vezes quiser.

Enquete BBB 22

O Gshow não libera as parciais da votação e só mostra a porcentagem no momento da eliminação, durante o programa ao vivo.

Entretanto, a enquete extraoficial do DCI já mostra quem deve ser eliminado. A enquete não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e é utilizada apenas para saber a opinião do público sobre o paredão.

Ao longo dos oito primeiro paredões da temporada, o DCI tem acertado o nome dos eliminados. O mesmo deve se repetir na noite de hoje, caso Laís venha a ser eliminada pelo público.

Até às 14h desta terça, a enquete do veículo aponta que a médica deve ser eliminada com alta rejeição, assim como suas amigas do Lollipop. A sister tem 86,78% dos votos e pode entrar para o ranking das maiores porcentagens do BBB 22. Já são mais de 500 mil votos na enquete do DCI.

Que horas começa o BBB 22 hoje

O BBB 22 hoje começa às 22h20, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol. Além do canal aberto da Globo, também é possível acompanhar o reality pelo Globoplay, na aba ‘Agora na TV’.

Além da eliminação, que acontece nos minutos finais do programa, a edição faz um breve resumo do jogo da discórdia, realizado na segunda-feira e tudo o que aconteceu na casa na última madrugada.

Serão exibidos os melhores momentos da ação patrocinada por um aplicativo de vídeos, em que os brothers participaram de um jogo de futebol com narração de Galvão Bueno. Terça-feira também é dia de CAT BBB com Dani Calabresa.

Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado segue para uma entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB, exibida no Globoplay e no portal do Gshow.