Quando começa o confinamento do BBB 23 e onde ele é realizado

Brothers e sisters são confinados antes do início do jogo e só se conhecem na casa.

Muito em breve os participantes do BBB 23 vão deixar suas casas e já dar início ao confinamento do programa. Antes mesmo do início do jogo, os competidores são isolados em um hotel. Além disso, em 2023, o confinamento dos brothers e sisters que participação da Casa de Vidro também será cedo.

+Enquete BBB23: quem deve entrar no grupo dos famosos?

Quando os participantes do BBB 23 vão ser confinados?

Os participantes do BBB 23 devem ser confinados na primeira semana de janeiro. Os brothers da temporada devem começar a chegar no hotel selecionado pela produção do programa por volta do dia 4 ou 5 de janeiro.

No ano passado, a edição teve início no dia 17 de janeiro e a chegada dos participantes ao local do confinamento ocorreu entre os dias 5 e 8. Como esta nova temporada terá início no dia 16, as datas devem se repetir.

O local em que os brothers ficarão esse ano ainda não foi revelado na mídia. Geralmente, a informação é divulgada por algum jornalista, já que a produção não libera a informação, para evitar vazamentos e público em volta do local.

Em 2022 e 2021, o jornalista Leo Dias descobriu o local do pré-confinamento. Os participantes do BBB 22 ficaram em um hotel beira mar, o hotel Windsor Oceânico.

Quatro estrelas, ele é localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e fica 14 km do Parque Olímpico e a 17 km da Praia do Pontal. Além de ser próximo aos aeroportos Santos Dumont e Internacional do Galeão, o que facilitou a chegada dos competidores.

Já em 2021, o colunista do Metrópoles revelou que o pré-confinamento ocorreu no hotel 5 estrelas Hotel Hilton. Ele também é localizado na Barra da Tijuca e fica a cerca de 10 minutos de carro dos Estúdios Globo, o que facilitou o trabalho da produção do programa.

Para 2023, deve ser escolhido um hotel pela mesma área, que não seja distante dos aeroportos em que os participantes vão chegando aos poucos e nem do PROJAC, local em que é montada a casa do reality show e os participantes ficam confinados durante os três meses de programa.

Casa de Vidro será em shopping antes do início do programa

A apresentadora Ana Maria Braga revelou em primeira mão no Mais Você que a Casa de Vidro do BBB 23 começará antes do início da temporada e será realizada em um shopping.

Como os competidores da moradia temporária vão ser confinados antes do início do programa, não será possível levar informações do mundo externo para o confinamento, como ocorreu na Casa de Vidro do Big Brother Brasil de 2022 e 2020.

O shopping em que a Casa do BBB 23 será montada ainda não foi revelada pela produção. Porém, já se sabe que será em um do Rio de Janeiro, como em outras edições.

Em 2020, a Casa de Vidro foi construída no Via Parque Shopping, da Barra da Tijuca. Já em 2022, ela não esteve pertinho do público e foi construída na casa do BBB, na área do confinamento em que antes ficava a academia.

Ana Maria Braga também deu o spoiler da Casa de Vidro do #BBB23 no #MaisVocê: “vai ter uma casa de vidro que será montada num shopping […], só que agora é a primeira vez na história do programa que vai acontecer antes do início do jogo. E disse que tem uma função que será + pic.twitter.com/SKhcvBH1w0 — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) December 16, 2022

+BBB 23: relembre os ganhadores da casa de vidro do Big Brother Brasil

Onde fica a casa do BBB?

A casa do BBB em que os brothers moram durante o reality show fica é em um dos espaços dos estúdios Globo. A construção fica no Projac, localizado no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá.

O Projac tem mais de 1 milhão de metros quadrados, a localização exata da casa do BBB é próxima ao Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca. As gravações do reality show ocorrem no mesmo lugar desde a primeira edição de 2002, mas em todos os anos o local passa por reformas e ganha um novo visual para o início de cada edição.

Leia também

Relembre os 10 paredões mais votados do Big Brother Brasil

Participantes do BBB 23: quem está cotado no time dos famosos