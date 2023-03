8º paredão: qual o poder coringa do BBB 23 hoje?

O poder coringa do BBB 23 nesta semana do reality show dará ao participante que vencer o leilão de estalecas um poder de escolha. A disputa pela vantagem será na manhã desta sexta-feira (3). A dinâmica BBB 23 no oitavo paredão fará com os brothers se dividam em grupo para votar na formação de berlinda no domingo (5).

Qual é o poder coringa do BBB 23 esta semana?

O poder coringa do BBB 23 desta semana ganhou o nome de "Poder do Caminho". Mas o que isso significa? A vantagem será a seguinte: na noite de formação de paredão, a casa se dividirá em dois grupos por meio de um sorteio. Quem estiver com o poder em mãos poderá decidir para qual time seguirá.

Além disso, como os integrantes do grupo votarão entre si. O dono do poder coringa do BBB 23 terá o direito de votar primeiro. Assim, dependendo da formação do grupo, o participante poderá tentar influenciar os votos dos demais.

Como ganhar no Big Brother Brasil?

Esta é a primeira vez que a dinâmica aparece no programa, pois o poder coringa do BBB é uma novidade da temporada de 2023 do reality show. As vantagens mudam a cada semana e a escolha de como o poder afetará o jogo é exclusiva da produção. O apresentador Tadeu Schmidt sempre explica ao público qual será o poder nas noites de quinta-feira, antes da nova prova do líder da semana.

Os brothers não sabem os detalhes do poder na hora do leilão, mas sempre conferem o nome do poder, como "poder de escolha", "poder do caminho", "poder do silêncio", etc. Assim, eles conseguem ter uma noção de qual será o benefício antes de comprá-lo.

Como ganha o poder curinga?

O poder curinga é sempre leiloado com as estalecas dos brothers. Todas as manhã de sextas-feiras, os brothers dão um lance no confessionário durante a realização do raio-x. Pouco depois, a produção chama todos na sala e revela quem conquistou o poder. Vence quem oferece mais estalecas. No caso de empate, vence quem deu o lance primeiro.

Quem já comprou o poder coringa do BBB 23 na temporada: Tina, Cara de Sapato, Paula, Key Alves e Cristian. Na semana turbo não houve leilão do poder na formação do sexto paredão e nem do sétimo paredão. A dinâmica retornou agora na oitava berlinda.

TUDO SOBRE O BIG BROTHER BRASIL