Quem ganhou o BBB 22: Arthur é o campeão; veja 2º e 3º lugar

Arthur Aguiar foi quem ganhou o BBB 22. O ator recebeu 68,96% dos votos da audiência em uma disputa contra Paulo André, que terminou em segundo lugar com 29,91%, e Douglas Silva, terceiro colocado com 1,13%. O famoso é o primeiro Camarote a vencer o programa e levar o prêmio de R$1,5 milhão.

A grande final do BBB 22 teve 751 milhões de votos.

Arthur Aguiar é quem ganhou o BBB 22

Arthur Aguiar é quem ganhou o BBB 22. Desde que o nome do ator foi apontado como um dos possíveis participantes, ele foi um dos brothers mais comentados na web. Isso porque o famoso vinha de um período em que se envolveu em muitas polêmicas em sua vida pessoal – ele teria traído a esposa Maíra Cardi ao menos 16 vezes e os dois se separaram. Meses depois, o cantor e a coach reataram o casamento.

O segundo lugar ficou com Paulo André. O atleta entrou tímido na competição, mas logo conquistou a audiência e se tornou um dos mais queridos pelo público. Ao longo de sua trajetória no reality viveu um affair com Jade Picon, e se destacou por seus desempenhos em provas – o famoso conquistou a liderança três vezes, sendo o recordista da temporada. Ele leva o prêmio de R$150 mil.

Douglas Silva ficou na terceira posição e leva R$50 mil. O ator quebrou a ‘maldição do primeiro líder’ ao sobreviver aos paredões em que esteve e chegou até a final. Ao longo da temporada, ganhou dois carros 0km em provas. Adotou uma postura anti-jogo no começo do programa, que foi criticada pelo público, mas logo se aliou aos meninos do quarto grunge e com eles avançou até o último episódio do reality.

Que loucura, Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar entrou na casa mais vigiada do Brasil três dias atrasado, junto com Linn da Quebrada e Jade Picon, após ter sido diagnosticado com covid-19. A entrada tardia não prejudicou o brother, que virou meme nas primeiras semanas por comer muitos pães. Seus fãs passaram a ser chamados de ‘padaria’ e se tornaram uma das maiores torcidas do reality show.

Na quarta semana, começou a rivalidade com Jade Picon. A influenciadora digital indicou o ator ao paredão, causando surpresa entre os brothers e nele mesmo – os dois mantinham uma boa relação e a paulista até havia cogitado dar o colar da imunidade para o colega caso vencesse a prova do anjo.

Na semana seguinte, a influenciadora venceu a disputa pela liderança novamente e persistiu na indicação de Arthur, confirmando a rivalidade. Os dois seguiram trocando farpas nos jogos da discórdia até que a sister foi eliminada na sétima berlinda com rejeição de 84,93% – essa foi a maior votação popular da temporada, registrando mais de 600 milhões de votos.

Arthur ganhou uma nova rival depois da eliminação da milionária: Laís. A médica e o ator protagonizaram discussões no dia a dia e no jogo da discórdia, mas a briga não foi longe – a goiana foi eliminada com 91,25% dos votos na nona berlinda, a maior rejeição do BBB 22.

A torcida do ator foi ficando mais forte uma semana após a outra, mas nem tudo são flores. Arthur também é muito criticado nas redes sociais e ao mesmo tempo que se consolidou como favorito, é o brother que mais tem ‘haters’.

Boa parte do público reprova o comportamento do ator dentro da casa. Um dos pontos mais citados é que o brother diz jogar sozinho, enquanto claramente tinha três grandes aliados (Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby). A audiência também aponta que o famoso é incapaz de ficar feliz pela conquista de outros brothers, como na prova de resistência vencida por P.A. Outros internautas falam que o marido de Maíra Cardi sempre se faz de vítima.

Arthur se tornou um participante 8 ou 80: amado por uns, criticado por outros. Isso não o impediu de crescer em popularidade e número de seguidores. O intérprete de Duca em Malhação tinha 8,1 milhões de seguidores no Instagram antes de entrar no confinamento. Hoje, são 13,1 milhões de pessoas que o acompanham na rede social, registrando um ganho de mais de 5 milhões.

Seu alto engajamento nas redes sociais e a força da ‘padaria’ fizeram com que ele voltasse de seis paredões e vencesse a berlinda falsa do programa com mais de 82% dos votos. Na ocasião, o ator foi escolhido pelo público para passar 36 horas no quarto secreto e ganhar alguns comandos que bagunçaram a rotina dos brothers.

O famoso é recordista em paredões da temporada, ao lado de Gustavo, estando presente sete vezes na votação popular. Em nenhum deles Arthur correu o risco de sair e sempre somou baixos índices de votos, confirmando a força de seus fãs. No entanto, é possível notar que os percentuais de Arthur subiram nas duas últimas berlindas em que esteve, período em que o famoso mais sofreu rejeição nas redes sociais.

Enquanto isso, do lado de fora, quem também está em evidência é Maíra Cardi. A coach até participou de um comercial de um banco e fez referência, de forma bem humorada, às turbulências vividas no relacionamento com Arthur. A ex-BBB sempre sai em defesa do marido nas redes sociais, e se envolveu em desentendimentos com Luana Piovani e Cíntia Dicker, ex e atual de Pedro Scooby.

Relembre todos os paredões e porcentagens de Arthur Aguiar:

3º paredão da temporada: Arthur Aguiar (3,27%) x Douglas Silva (38,96%) x Naiara Azevedo (eliminada com 57,77%)

4º paredão: Arthur Aguiar (4,95%) x Bárbara (eliminada com 86,02%) x Natália (9,03%)

6º paredão: Arthur Aguiar (5,9%) x Larissa (eliminada com 88,59%) x Linn da Quebrada (5,51%)

7º paredão: Arthur Aguiar (1,77%) x Jade Picon (eliminada com 84,93%) x Jessilane (13,3%)

12º paredão – falso: Arthur Aguiar (vencedor com 82,8%) x Gustavo (10,54%) x Linn da Quebrada (6,26%) x Eliezer (0,4%)

15º paredão: Arthur Aguiar (28,54%) X Douglas Silva (5,91%) X Eliezer (1,92%) x Jessilane (eliminada com 63,63%)

18º paredão: Arthur Aguiar (21,15%) x Eliezer (eliminado com 65,76%) X Douglas Silva (13,09%)

Ao longo da temporada, dezessete brothers foram eliminados do BBB 22. Houve ainda uma desclassificação e desistência, de Maria e Tiago Abravanel, respectivamente, ambos do grupo Camarote.

1ª eliminação – Luciano foi eliminado com 49,31% dos votos do público. Ele enfrentou Naiara Azevedo e Natália no primeiro paredão da temporada e levou a paior.

2ª eliminação – Rodrigo deixou a casa na segunda semana ao ser indicado pelo líder. Ele recebeu 48,45% dos votos em uma disputa contra Jessilane e Natália.

3ª eliminação – Naiara Azevedo saiu com 57,77% dos votos em um paredão formado apenas por membros do grupo Camarote. Ela enfrentou Arthur Aguiar e Douglas Silva.

4ª eliminação – Bárbara deu início a série de eliminações do quarto Lollipop. Ela recebeu 86,02% dos votos em uma disputa contra Arthur Aguiar e Natália.

5ª eliminação – Brunna Gonçalves foi considerada a planta da edição e saiu com 76,18% contra Gustavo e Paulo André.

6ª eliminação – Larissa deixou o confinamento apenas duas semanas depois de entrar na casa com 88,59% dos votos em uma batalha contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

7ª eliminação – Jade Picon enfrentou seu maior rival no paredão, mas acabou saindo com 84,93% dos votos. Arthur Aguiar e Jessilane também estavam na berlinda.

8ª eliminação – Vinícius era uma grande promessa da temporada, mas desagradou o público. Ele enfrentou Gustavo e Pedro Scooby e recebeu 55,87% dos votos.

9ª eliminação – Laís recebeu a maior rejeição da temporada ao ser eliminada com 91,25% dos votos. Eliezer e Douglas Silva também estavam no paredão.

10ª eliminação – Lucas recebeu 77,54% dos votos em uma disputa com Pedro Scooby e Paulo André.

11ª eliminação – Eslovênia deixou a casa uma semana depois de seu namorado, com 80,74%. Ela enfrentou Douglas Silva e Paulo André.

12ª eliminação – Linn da Quebrada perdeu a disputa pela preferência do público para Gustavo e Eliezer, e deixou a casa com 77,16% dos votos.

13ª eliminação – Natália recebeu 83,43% na votação popular contra Gustavo e Paulo André.

14ª eliminação – Jessilane foi a terceira comadre a deixar a competição e a última mulher a sair da casa. Ela levou 63,63% dos votos em um paredão quádruplo contra Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer

15ª eliminação – Gustavo foi eliminado com 81,53% dos votos. Ele disputou o paredão contra Eliezer e Paulo André.

16ª eliminação – Pedro Scooby deixou a casa após enfrentar Eliezer e Douglas Silva, somando 55,95% dos votos da audiência.

17ª eliminação – Por fim, o último eliminado foi Eliezer (65,76%). Ele não teve chances ao enfrentar a berlinda contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.