Fred venceu a disputa que valia um carro e a imunidade; Domitila está no paredão

BBB 23: Fred burlou a prova do Quarto Branco? Web pede revisão

Um vídeo de Fred durante a prova do Quarto Branco repercutiu na web na tarde desta quinta-feira, 9. O brother aparece mastigando algo enquanto competia pela imunidade e o carro 0km, o que fez com que os internautas pedissem revisão da prova e alegassem que o brother teria quebrado uma das regras.

Fred mastigou o que do Quarto Branco?

O jornalista mastigou um pedaço de plástico durante a disputa, o que chamou a atenção dos internautas que acreditam que ele possa ter burlado a competição.

Domitila, sua rival na prova, também notou que Fred mastigava algo. "Não me diz que você comeu aquele plástico todinho que estava ali", disse a ativista social. "Eu como. Sou viciado em comer plástico”, respondeu o famoso. Você engoliu o plástico?”, perguntou a Miss Alemanha. "Não, não engulo não”, explicou ele.

Internautas questionam se é permitido mastigar algo durante a prova, o que poderia ter trazido uma sensação de saciedade para Fred. No entanto, Boninho já respondeu. "Fred mascando ciclete, pode isso?", perguntou um fã na página do Instagram do big boss. "Povo surta! Chiclete", escreveu o diretor.

Também há outro vídeo que mostra Fred segurando em parte da corda da logo, o que também foi questionado na web. As dúvidas dos fãs em relação às provas costumam ser respondidas pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo na Globo. Quando necessário, a produção mostra as imagens para provar ou não se houve quebra de regras.

Apesar do questionamento da web, não havia nenhuma regra que impedisse os brothers de mastigarem algo que estivesse no carro. Eles estavam autorizados até a dormir - a única coisa que não podia acontecer era fazer as necessidades fisiológicas ou derrubar a logo.

Fred deixou o Quarto Branco na manhã de hoje. Ele está imune ao próximo paredão e ganhou um carro 0km, enquanto Domitila Barros já está no paredão sem direito a Prova Bate e Volta. A ativista social permanece no cômodo até o início do programa ao vivo desta quinta.

🚨VAR: Esse vídeo do Fred mastigando algo está circulando pela Internet. Aparentemente ele mastiga um pedaço de plástico que encontrou no carro. O que vocês acham? #BBB23 pic.twitter.com/HvlDo5NJgw — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023