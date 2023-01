BBB 23: Giovanna está na Casa de Vidro e tem dívida de R$ 100 mil

Finalmente o público conseguiu descobrir a identidade dos participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Giovanna Leão é uma delas e a jovem de Campinas compete contra Manoel Vicente, Paula Freitas e Gabriel Tavares. Agora o futuro da garota está nas mãos do público, que decidirá se ela merece uma vaga no elenco do Big Brother Brasil de 2023.

Quem é Giovanna Leão, da Casa de Vidro do BBB 23

Giovanna Leão tem 25 anos de idade, é empresária do ramo de produtos de beleza e é natural de Campinas, cidade do interior de São Paulo, mas vive atualmente no Rio de Janeiro.

Além do trabalho de empresária, a jovem também é gamer. Ela cita o popular League of Legends (LoL) entre os seus jogos favoritos e também gosta de postar dicas de moda nas redes sociais.

Giovanna chegou a passar por duas faculdades, a de química e a de direito, mas não terminou nenhuma das duas graduações. A garota contou ao site oficial da Globo que passou por momentos turbulentos durante os estudos e um relacionamento abusivo.

A jovem que agora compete na Casa de Vidro por uma vaga no BBB 23 também contou que seu histórico familiar não é nada fácil. Ela revelou já ter sido despejada três vezes devido a seus pais não terem condição de pagar o aluguel.

A empresária também revelou que precisou se emancipar aos 16 anos de idade para melhorar sua situação financeira ao abrir uma empresa para vender kits de alongamento de unhas.

Entre tantas revelações, Giovanna também contou ao Gshow que está com uma dívida acumulada em 100 mil reais e que caso entre no BBB 23 de fato, pretende tentar quitá-la, além de ajudar no tratamento do pai, que tem câncer de próstata.

Após ser anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 23, a jovem ganhou milhares de seguidores no Instagram (@giovannafleao). Dos mais de 20 mil seguidores ela pulou para os 64 mil e os números não param de crescer.

Questionada pelo público, a jovem já disse que não será planta e que é "louca":

Giovanna disse que não vai ser planta, que é louca e quando bebê da PT. #BBB23 pic.twitter.com/5Q25XsUUQn — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

