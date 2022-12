Nomes cotados para o BBB 23 até agora: 10 famosas que podem estar no elenco

Falta pouco para a estreia do BBB 23, que está marcada para o dia 16 de janeiro. Enquanto os participantes oficiais não são revelados pela produção do programa da Rede Globo, o público e a mídia especulam quem serão os famosos no camarote deste ano. Entre os nomes cotados para o BBB 23 do elenco feminino, alguns nomes se destacaram nas últimas semanas.

Key Alves - Nomes cotados para o BBB 23

Key Alves é uma das apostas mais recentes entre os nomes cotados para o BBB 23. A jogadora de vôlei de 22 anos é apontada pelo jornalista Leo Dias, colunista do Metropoles, como uma possível participante da nova edição.

Leo Dias revelou que o nome da jovem vazou entre atletas do círculo de amizade da moça até chegar em sua coluna, que apurou que ela deve sim aparecer no camarote do reality show. Key joga no Osasco Vôlei Club e tem 6,7 milhões de seguidores no Instagram.

Aline Wirley é um dos nomes cotados para o BBB 23

Aline Wirley é outro nome que pode aparecer no reality show. De acordo com Leo Dias, os fãs da cantora acreditam fielmente na participação de Aline na nova temproada.

Aline tem 41 anos de idade e ficou conhecida no país ao integrar o grupo Rouge. Ela é atualmente casada com o ator Igor Rickli, com quem está há 12 anos e selou a união no altar em 2015.

Paula Fernandes vai para o BBB 2023?

Paula Fernandes começou a surgir em listas de nomes cotados para o BBB 23 nas últimas semanas e por isso resolveu se pronunciar, negando a participação. A especulação surgiu ao perceberem que a cantora não tem shows marcados para os primeiros meses de 2023. Segundo Leo Dias, este seria um indício da possível aparição da cantora no Big Brother Brasil.

No entanto, a assessoria de Paula Fernandes por enquanto nega. "Paula sempre recebe com carinho todas as especulações sobre convites para o BBB. Mas, não são reais. Para o próximo ano a agenda já tem diversas ações previstas de shows e turnês no exterior. Além disso, continuará trabalhando seu álbum recém lançado 11:11. Em janeiro e início de fevereiro, a cantora estará de férias, como sempre o faz há muitos anos", informou em nota enviada para coluna de Leo Dias.

Ingrid Silva

A bailarina Ingrid Silva é um nome apontado pela colunista Fabia Oliveira, do Em Off do IG. De acordo com as fontes da jornalistas, a dançarina já fez os testos médicos exigidos entre os convidados pela produção.

Hoje com 31 anos de idade, Ingrid ingressou no balé aos 8. Ela também é autora do livro A Sapatilha que Mudou Meu Mundo e tem uma filha de 2 anos.

Dora Figueiredo

O jornalista Leo Dias aponta o nome de influenciadora digital e youtuber de 28 anos Dora Figueiredo como certo. Além disso, a famosa mudou recentemente o visual, o que levantou burburinhos sobre sua possível participação no BBB 23.

Dora deixou o cabelo - que antes era rosa - com uma tonalidade que supostamente seria mais fácil de cuidar no confinamento. Essa é uma atitude comum entre várias mulheres que vão para o reality show, por isso, a participação da youtuber é bem provável para alguns.

🚨ATENÇÃO: NEVOU POR AQUI pic.twitter.com/zk0Z7MgvRr — Dora Figueiredo ❤️‍🔥 (@dorafigueiredo) December 27, 2022

Sofia Santino no BBB 23?

Sofia Santino é uma influenciadora digital que deve estar no BBB 23, de acordo com Leo Dias. A jovem de 22 anos de idade é natural de Recife, no Pernambuco, e é um fenômeno nas redes sociais. No Instagram ela tem mais de 3 milhões de seguidores e no TikTok soma 6,7 milhões de fãs.

Livia Andrade

Livia Andrade pode aparecer entre as famosas do camarote do BBB 23, segundo o jornalista Leo Dias. O colunista do Metrópoles disse que há indícios que a apresentadora estará no programa, pois ela foi vista comprando roupas sem marcas expostas (uma das regras do reality show).

Além disso, Dias frisou que tem certa intimidade com a famosa e que ela não lhe respondeu sobre os questionamentos sobre sua participação no BBB. De acordo com o jornalista, o silêncio da apresentadora já pode indicar uma resposta.

Yasmin Brunet

A influencer e atriz Yasmin Brunet foi sondada pela produção do BBB 23, segundo o jornalista Leo Dias. A famosa ainda não está confirmada, mas pode aparecer no confinamento da TV Globo. Yasmin é filha da modelo Luíza Brunet, tem 34 anos de idade e no começo de 2022 se separou do surfista Gabriel Medina.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo negou que estará no BBB 23, mas para Leo Dias a atitude apenas tenta despistar o público, pois a famosa já começou os preparativos para participar do programa. Segundo o jornalista, a cantora resolveu adiantar para dezembro o aniversário do filho, que só completa 11 anos em janeiro, para poder participar da comemoração antes do confinamento.

Filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Wanessa tem 40 anos e também é do campo da música. Ela é dona de hits como O Amor Não Deixa, Apaixonada por Você e Eu Quero Ser o Seu Amor.

Bruna Griphao

Bruna Griphao também está entre os nomes cotados para o BBB 23 já há algum tempo. Segundo Leo Dias, a jovem é uma das escolhas da produção para a temporada. A atriz de 23 anos esteve em 2021 nas telinhas como a princesa Leopoldina na novela Nos Tempos do Imperador e já esteve em outras atrações da Globo, como Orgulho e Paixão (2018), Haja Coração (2016) e Malhação (2013 - 2014). Recentemente, a famosa participou do especial de Roberto Carlos.

