Participantes do BBB 23: quem está cotado no time dos famosos

Participantes do BBB 23: quem está cotado no time dos famosos

Com um mês para a estreia da vigésima terceira edição do Big Brother Brasil, teorias não faltam sobre o elenco famoso da edição. A nova temporada do programa terá novamente a divisão entre famosos e anônimos e nomes dos possíveis participantes do BBB 23 que vão ser convidados pela produção tem surgido aos montes até o momento.

+Os 10 paredões mais votados do Big Brother Brasil

Bruna Griphão pode estar entre os participantes do BBB 23

Bruna Griphão está entre os cotados da edição segundo o jornalista Leo Dias, colunista do Metrópoles. A atriz se destacou em 2021 nas telinhas da Globo com a novela Nos Tempos do Imperador. Ela interpretou a personagem Princesa Leopoldina na produção de época da faixa das 18h e conquistou o público com o romance que viveu com o personagem Augusto, de Gil Coelho.

Bruna Griphão tem 23 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Na TV Globo, ela também apareceu nas novelas Orgulho e Paixão (2018), Haja Coração (2016) e Malhação (2013 - 2014), além da série Sob Pressão, em 2017.

Silvero Pereira

Silvero Pereira fez sucesso em 2022 na pele do peão e ex-mordomo Zaquieu no remake de Pantanal, no horário nobre da TV Globo. Esta foi a segunda novela do ator, que estreou nos folhetins da emissora como o personagem Nonato de A Força do Querer.

De acordo com apuração do Jornal Extra, Silvero Pereira pode estar entre os participantes do BBB em 2023. O portal informa que o ator está "reservado" para o reality show e que aguarda a decisão da direção do programa para seguir com seus próximos projetos ou integrar o elenco da edição.

+Quando sai a lista oficial dos participantes do BBB 23?

Vitão também é cotado entre os participantes do BBB 23

O cantor Vitão é citado pelo jornalista Leo Dias como um dos principais cotados para o BBB 23. O ex-namorado de Luísa Sonza já estaria de contrato praticamente assinado, de acordo com o colunista do Metrópoles.

Vitão tem 23 anos de idade e é natural de São Paulo. Com 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é cantor e tem alguns hits, como Café e Flores, que lançou em parceria com Sonza em 2020.

Laura Brito

Laura Brito também é um dos nomes citados por Leo Dias como uma das possíveis participantes do BBB 23. A famosa de 28 anos de idade é influenciadora digital e tem mais de 5 milhões de fãs no Instagram. Ela é embaixadora da marca Loreal Paris e é natural de Recife, capital do Pernambuco. No Youtube, ela tem mais de 4 milhões de inscritos.

Vivi Wanderley

Outro nome entre os cotados é a influencer Vivi Wanderley. A famosa também é apontada pelo jornalista Leo Dias. A jovem tem 21 anos de idade, é atriz, cantora e também tem um canal no Youtube. Só no Instagram Vivi tem 14,5 milhões de fãs. No Tiktok, são mais de 13 milhões de inscritos e 431 milhões de curtidas.

No Youtube, Vivi tem dos videoclipes com mais de 1 milhão de visualizações, Farol e Playground, sua produção mais recente. Assista:

+Relembre as 7 maiores votações do BBB na história

Mariely Santos, uma das gêmeas lacração

As gêmeas lacração já eram famosas, mas se destacaram ainda mais em 2022, quando cresceram rapidamente nas redes sociais e chamaram muita atenção do público. Uma delas, Mariely Santos, é apontada pelo jornalista Leo Dias como uma das possíveis participantes do BBB 23.

A famosa tem 23 anos de idade e é natural de Pernambuco. A jovem está em um relacionamento de mais de 2 anos com André Santis e tem 8,9 milhões de fãs no Instagram.

Em 2021, a irmã gêmea de Mariely, Mirella, foi participante do Ilha Record. A jovem foi escolhida pelo público para ganhar o prêmio especial do programa, R$ 250 mil.

+BBB 23: Boninho confirma Casa de Vidro

Yasmin Brunet

Segundo Leo Dias, Yasmin Brunet é cotada para estar entre os participantes do BBB 23. O jornalista disse que a famosa é uma das apostas do elenco por ter personalidade explosiva. Ainda segundo o colunista, as negociações com Yasmin estariam avançadas com a produção do reality show da TV Globo.

A carioca de 34 anos de idade tem 3,4 milhões de seguidores no Instagram e foi casada com o surfista Gabriel Medina. A dupla se separou no começo de 2022.

Lucas Guimarães

Ex-marido do humorista e influencer Carlinhos Maia, Lucas Guimarães também aparece entre os cotados do Big Brother Brasil 2023. Segundo Leo Dias, o famoso de 28 anos de idade e natural do Alagoas foi convidado pela equipe da atração comandada por Tadeu Schmidt, mas as negociações e participação do rapaz ainda não parece estar fechada.

Dono de mais de 9 milhões de seguidores, ele esteve em um relacionamento com Carlinhos durante mais de uma década. Em 2019, eles subiram ao altar e oficializaram a união. Agora em 2022, o casal revelou que resolveu se separar.

Lucas Lucco será um dos participantes do BBB 23?

De acordo com Leo Dias, Lucas Lucco cumprirá a "cota sertaneja" da edição. Desde que o reality show passou a chamar famosos, alguns cantores do gênero sempre dão às caras no elenco. O jornalista afirmou que a presença de Lucas Lucco entre os participantes do BBB 23 não se trata de uma especulação, mas uma certeza.

O famoso é natural de Minas Gerais, tem 31 anos de idade e recentemente se separou de Lorena Carvalho. O casal informou o término no primeiro semestre de 2022, após 8 anos juntos.

Conheça um dos hits do cantor, 11 Vidas:

+Wanessa Camargo nega participação no BBB23. Confira declarações

Dora Figueiredo

Dora Figueiredo é outra influenciadora digital apontada pelo jornalista Leo Dias. De acordo com o colunista do Metropoles, a famosa já deve estar de malas prontas e é uma das certezas entre os participantes do BBB 23. No Instagram, a youtuber e apresentadora tem 756 mil.

A famosa soma algumas polêmicas que fizeram barulho na internet, como quando revelou ter vivido um relacionamento abusivo - a famosa já namorou um conhecido youtuber, mas não revelou se o relato era sobre ele - e quando contou em tom de piada nos stories da rede social que comeu o café da manhã de uma vizinha que lhe foi enviada por engano.

Leia também

BBB 23: 4 novidades do reality para o próximo ano