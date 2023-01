Quando será divulgado os participantes do BBB 23; veja data

Desde que o Big Brother Brasil introduziu famosos em seu elenco, sempre que uma edição acaba, os rumores sobre quem estará na próxima já começam a ganhar vida. Com a proximidade da estreia do BBB 23, o público e a mídia tem quebrado a cabeça para descobrir logo quem vai estar no elenco. Porém, não será preciso esperar muito para conferir oficialmente a lista de competidores deste ano.

LEIA: No Rio? Onde vai ficar a casa de vidro BBB 23

Que dia vai ser revelada a lista oficial de participantes do BBB 23?

A lista oficial de participantes do BBB 23 tem previsão de ser revelada pela emissora no dia 12 de janeiro, próxima quinta-feira, de acordo com fontes do portal Purepeople. Como nas edições passadas, os anúncios serão realizados nos intervalos da programação da Globo a partir do período da tarde.

Para quem se pergunta como funciona essa revelação, todos os brothers e sisters são divulgados para o público, tantos os famosos quantos os anônimos. A emissora mescla entre os times pipoca e camarote e vai soltando geralmente de dois em dois a cada intervalo comercial.

É mostrado um pequeno vídeo de apresentação de cada um. Assim, os fãs do reality show conhecem os nomes, idades, profissão, estado de origem, além de algumas informações importantes sobre as personalidades e os objetivos no jogo. Logo após o anúncio na TV, o site oficial da emissora libera uma perfil de cada competidor, com entrevista, fotos e mais alguns dados sobre cada um.

A TV Globo ainda não confirmou se a data divulgada pelo Purepeople está correta, mas deve se pronunciar em breve. Em 2022, o reality show também começou em uma segunda-feira, dia 17, e o anúncio da lista foi realizada na sexta-feira, 3 dias antes, em 14 de janeiro.

Novidades já confirmados na edição

O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro e já está cheio de novidades. Entre eles, uma das mais importantes é a Casa de Vidro, que será realizada antes do início do programa.

Casa de Vidro antes da estreia: o reality show já confirmou a dinâmica. Os moradores da casa de vidro estarão confinamos em uma espaço transparente em um shopping do Rio de Janeiro. Não foi revelado até o momento quantos competição e o número de participantes que o público escolherá em votação.

Prêmio maior: a quantia do vencedor desde temporada será a maior da história. Quem conquistar o primeiro lugar receberá mais que R$ 1,5 milhão. O valor aumentará conforme a dedicação dos brothers e sisters nas provas do programa. Ainda não se sabe qual será o máximo a ser acumulado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Quadro novo: a ilustradora Rafaela Tuma terá um quadro semanal no BBB 23. Ela fará desenhos animados dos momentos mais importantes do reality show, memes e acontecimentos mais comentados da temporada. Além disso, o Big Terapia e o C.A.T BBB continuam nesta edição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Estalecas: as estalecas servirão para mais do que apenas comprar comida no reality show e também afetarão o jogo. Foi revelado pelo programa que quem tiver mais estalecas conseguirá pagar por vantagens na competição.

Nova abertura: A música tema do reality show, Vida Real, de Paulo Ricardo, ganhou uma repaginada com batidas de funk ao som de Dennis e Funk Orquestra.

Dennis DJ foi o responsável por produziu a música de abertura do #BBB23, que esse ano será uma versão funk.#BBB pic.twitter.com/sOVfZkwlfx — A ERA DA MÍDIA (@aeradamidia) January 2, 2023

Novo visual para os dummies: os funcionários silenciosos do reality show, que participam das provas, auxiliam no transporte de objetos do mundo exterior até a casa e somam várias tarefas no programa terão um visual diferente no BBB 23, que já foi revelada pelo diretor Boninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Quem pode estar na lista de participantes do BBB 23?

Alguns nomes aparecem fortes entre as especulações do elenco do BBB 23. A cantora Paula Fernandes foi apontada pelo jornalista Leo Dias e uma publicação "suspeita" da famosa sobre um novo projeto nas redes sociais deixou os fãs intrigados. As atrizes Bruna Griphao e Yasmin Brunet também são apontadas pelo jornalista, que também afirma que o cantor sertanejo Lucas Lucco estará no confinamento.

Além disso, MC Guimê é uma grande aposta e foi confirmado pelo perfil de fofocas Gossip do Dia, que disse ter recebido informações exclusivas sobre a ida do músico ao reality show. Wanessa Camargo também é um nome que não sai das listas de especulações.

A cantora negou nas redes sociais a possível participação, mas Leo Dias revelou que a filha de Zezé Di Camargo adiantou o aniversário do filho para dezembro - o garoto só completa 11 anos em janeiro - para poder estar no reality show.

Possíveis nomes: