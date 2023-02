Quem ficou com o poder do BBB 23 foi o participante que deu o maior lance em estalecas.

BBB 23: quem comprou com o Poder Curinga da semana no reality?

Os brothers disputaram entre si mais uma vez a chance de arrematar o Poder Curinga, na manhã desta sexta-feira, 3. Nesta semana, o "card" especial poderá livrar um participante indicado ao paredão através do Big Fone. Paula foi quem ficou com o Poder Curinga após dar a maior quantidade em estalecas, mesmo sem saber do que se trata o card.

Qual o Poder Curinga da semana?

De acordo com a dinâmica desta semana, a dona o poder vai poder escolher um dos brothers indicados ao paredão pelo Big Fone para se salvar da berlinda.

O Poder Curinga é uma vantagem especial no jogo que pode ser adquirida com as estalecas. Às sextas-feiras, todos os brothers devem ir ao confessionário para dar suas contribuições para as compras da semana. Esse também é o momento em que eles dão lances para adquirir o card do poder - leva quem der a maior quantidade de dinheiro.

O poder é utilizado aos domingos, durante a formação do paredão. Na primeira semana, Tina adquiriu o poder Curinga e seu voto, junto ao de Mc Guimê, teve peso dois.

Já na segunda semana, o card foi arrematado por Cara de Sapato. O lutador de MMA vetou uma indicação de um dos mais votados da casa, livrando Mc Guimê da votação popular.

Paula ainda não sabe do que se trata o Poder Curinga. A informação que eles receberam diz apenas que será um "poder de escolha", já que os brothers obviamente não tem conhecimento de que o Big Fone irá tocar.

Paula arrematou o Poder Curinga da semana e levou o trunfo do Poder de Escolha 💥 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/H35wNsX13b — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2023

Qual a dinâmica da semana do BBB 23?

A formação do terceiro paredão do BBB 23 será realizada no domingo, 5 de fevereiro, a partir das 23h, horário de Brasília. O programa vai ao ar logo após o Fantástico.

Big fone: quem atender indica dois brothers ao paredão.

Poder Curinga: Paula escolherá um dos indicados pelo Big Fone para se salvar e outro para continuar na berlinda.

Anjo: imuniza um brother à sua escolha.

Líder: Gustavo, o todo-poderoso da semana, indica um brother direto ao paredão, sem chance de fazer a Prova Bate e Volta.

Votação da casa: cada brother vota em outro no confessionário.

Contragolpe: o indicado pelo Big Fone, confirmado no paredão pelo Poder Curinga, terá direito a um contragolpe. Ele não poderá escolher a pessoa que se livrou da berlinda e nem Paula.

Prova Bate e Vota: o indicado pelo Big Fone, o mais votado da casa e escolhido no contragolpe disputam a chance de se livrarem da votação popular.

