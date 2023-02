Quando o Big Fone vai tocar no BBB 23 pela 1ª vez?

Aparelhos do big fone do BBB 23 estão no jardim - Foto: Rede Globo/reprodução

Veja como será a dinâmica do Big Fone no reality show Big Brother Brasil

O Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 23. O telefonema nada amigável vai provocar muita tensão entre os participantes do reality show global, já que o brother que atender a chamada terá que colocar dois participantes no paredão. Que o jogo terá uma reviravolta, já sabemos. Mas, afinal, que horas o Big Fone vai tocar?

Big Fone vai tocar no BBB 23?

O big fone vai tocar pela primeira vez no BBB 23 neste fim de semana, quando ocorre a formação da terceira berlinda. A dinâmica da semana prevê a compra do poder curinga e a festa na sexta, e a prova do anjo no sábado. No domingo, os brothers se reúnem para a formação do paredão.

Na última vez que o big fone tocou, na edição do ano passado, o telefone foi atendido por Jade Picon e ela indicou Arthur. A dinâmica aconteceu na noite de um sábado.

Como vai ser a dinâmica:

- Comprador do poder curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão

- Anjo imuniza um

- Líder indica

- Casa vota no confessionário

- O indicado pelo Big Fone, confirmado pelo poder curinga, dá o contragolpe. Mas há regras: não pode escolher quem atendeu ao big fone ou comprou o poder curinga

- Prova Bate-Volta

Assistir BBB 23 ao vivo pelo Pay Per View

Para assistir todas as câmeras do BBB 23 a qualquer momento do dia é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

Para ter a sua conta por lá, você deve acessar a plataforma (https://globoplay.globo.com/) e seguida clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se".