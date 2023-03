BBB 23: quem comprou o Poder Coringa da semana?

Dona do benefício indicará participante ao paredão no domingo

Amanda foi quem comprou o Poder Coringa desta semana no BBB 23. O card foi leiloado entre os brothers na manhã desta sexta-feira, 24, e será utilizado pela sister durante a formação do 11º paredão. O benefício desta semana se chama 'Poder Reverso'.

Qual o Poder Coringa desta semana?

No domingo, Amanda terá que mandar para o paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ela mesma. O indicado pelo Poder Coringa terá direito a um contragolpe e puxará alguém para a berlinda.

Apenas os assinantes do Globoplay e pay-per-view conseguem assistir o Raio-X e o leilão do benefício em tempo real, que acontece tradicionalmente nas manhãs de sextas. Quem perdeu o momento poderá assistir um breve resumo na edição que vai ao ar à noite sob o comando de Tadeu Schmidt.

O Poder Coringa é uma nova jogada do BBB 23. A cada semana, os brothers dão lances em estalecas para arrematar o benefício, mas sem saber do que se trata. A única informação recebida por eles é o nome do poder, o que gera especulação entre os brothers. Os participantes só descobrem qual a vantagem da semana no momento da formação de paredão.

Depois que todos os brothers fizeram o Raio-X, eles se reúnem na sala para saber quem deu o maior lance. Uma mensagem com o nome do dono do poder da semana é exibida no telão.

Veja o momento que Amanda arrematou o Poder Coringa:

Amanda ganha Poder Coringa e poderá indicar um brother direto ao Paredão! 🃏 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/LoJ6JiwU1S — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2023

Qual a dinâmica da semana do BBB 23?

A dinâmica do BBB 23 terá anjo autoimune, veto do brother vencedor da ação do Globoplay, votação da casa, contragolpe e Prova Bate-Volta.

O paredão desta semana será triplo mais uma vez. A dinâmica começa com o anúncio de que o Anjo é autoimune - a prova será realizada no sábado. Em seguida, a líder Sarah Aline indica alguém direto para a berlinda, sem chance de participar da Prova Bate-Volta.

A dinâmica segue com a votação da casa no confessionário. Depois que todos tiverem votado, Amanda escolherá uma pessoa entre as que receberam menos votos para ir ao paredão. A pessoa escolhida por ela terá direito a um contragolpe e puxará mais uma pessoa.

Todos os indicados ao paredão, menos a escolha da líder, jogam o Bate-Volta e um deles se salva.

Sexta-feira (24): quem comprou o Poder Coringa + festa com João Gomes e Wesley Safadão

Sábado (25): Prova do Anjo

Domingo (26): formação de paredão + Prova Bate-Volta

Segunda-feira (27): Jogo da Discórdia

Terça-feira (28): eliminação

Quarta-feira (29): festa da líder Sarah Aline

O que tem no BBB 23 hoje?

O BBB 23 desta sexta-feira começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 50 minutos.

O público acompanha os principais momentos desde o retorno de Fred Nicácio e Larissa, que venceram a repescagem do BBB 23. Logo na primeira noite, ambos contaram dezenas de informações externas para os confinados,

A edição segue mostrando quem comprou o Poder Coringa da semana e a especulação da casa sobre o benefício. O programa exibe também as principais conversas que rolaram à tarde e os minutos antes da festa.

Hoje, os brothers curtem mais uma festa com shows dos cantores João Gomes e Wesley Safadão. Apenas os primeiros minutos do evento são exibidos no ao vivo - os espectadores que quiserem acompanhar o evento na íntegra precisam assinar o Globoplay ou pay-per-view. Os principais acontecimentos também são mostrados na edição de sábado.

