BBB 23: Renato em ‘Pantanal’, Gabriel Santana está no Camarote do Big Brother

O artista Gabriel Santana já vai voltar para as telinhas da Globo! O ator é mais um dos confirmados do grupo Camarote do BBB 23, conforme anunciado nesta quinta-feira, 12. O famoso atuou recentemente no sucesso Pantanal, interpretando um dos filhos de Tenório.

Quem é o ator Gabriel Santana?

Gabriel tem 23 anos de idade e é ator. Nascido no Rio de Janeiro, ele ficou conhecido logo em seu primeiro papel na televisão, quando interpretou Mosca na novela Chiquititas. A trama infantil do sucesso foi um verdadeiro sucesso, levando o jovem ao estrelato.

Apesar de ter interpretado um personagem bastante lembrado no SBT, o ator não ficou muito tempo na emissora, sendo esse seu único trabalho na empresa de Silvio Santos. Em 2017, Santana fez uma pequena participação no seriado Carcereiros, do Globoplay, e em Z4, do Disney Channel Brasil.

A primeira novela de Gabriel Santana na Globo foi em 2019, quando ele interpretou Cléber em Malhação: Toda Forma de Amar. Seu segundo papel na emissora foi neste ano ao viver Renato, um dos filhos do vilão Tenório, na novela Pantanal.

O rapaz, que atualmente está solteiro, já namorou a também atriz Nicole Tulcheski. No ano passado, ele revelou em entrevista à colunista Patrícia Kogout que estava vivendo um "relacionamento sem rótulos", mas não falou sobre a identidade de sua ficante, com quem afirmou não ter nada sério.

O famoso também é influenciador digital. Ele é seguido por mais de 2 milhões de pessoas, que acompanham diariamente sua rotina.

Idade: 23 anos

Altura: 1,75 m

Signo: Leão

Relacionamento: solteiro

Instagram: @gbielsantana

Quem são os participantes do BBB 23?

Os participantes do BBB 23 estão sendo revelados ao longo da programação da Globo nesta quinta-feira, 12. O elenco está novamente dividido entre Camarote e Pipoca, que competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na última terça, o público conheceu os quatro participantes da casa de vidro. Gabriel, Manoel, Paula e Giovanna concorrem às últimas vagas na casa mais vigiada do Brasil, mas apenas dois deles vão entrar no jogo, sendo um homem e uma mulher. A escolha está nas mãos da audiência, que deve votar nos seus favoritos no Gshow.

O público poderá acompanhar o programa diariamente na emissora, a partir de 16 de janeiro, na faixa das 22h30, horário de Brasília. Os fãs mais ávidos podem assistir a rotina dos brothers durante 24 horas por dia, que disponibiliza câmeras exclusivas para os assinantes.

O BBB 23 apresenta algumas mudanças para este ano, incluindo o valor do prêmio, que aumentará de acordo com o desempenho dos brothers nas provas. Pela primeira vez, os confinados vão poder acompanhar a evolução do prêmio diariamente.

O líder da nova temporada também terá mais regalias dessa vez, além das estalecas que vão dar a possibilidade de adquirir vantagens no jogo.

O programa segue sob a apresentação de Tadeu Schmidt. Já na Rede BBB, Ana Clara, Vivian Amorim, Patrícia Ramos e Jeska Grecco comandam a programação paralela, como a entrevista com os eliminados. No ano passado, o cargo de falar com os brothers que saiam do jogo ficou com Rafa Kalimann.