Camarote do BBB 23: 11 nomes cotados para o reality da Globo

MC Guimê (à esquerda) e Ingrid Silva (à direita) podem estar no camarote do BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@mcguime/@ingridsilva

A partir do dia 16 de janeiro, o camarote do BBB 23 e o time pipoca darão início a competição pelo prêmio milionário do reality show da TV Globo. Esta é a quarta edição que conta com famosos e por isso o público fica eufórico antes mesmo do início do programa, por conta de todas as especulações de participantes. Veja quem pode aparecer no reality!

Perfil de fofoca indica MC Guimê no camarote do BBB 23

O conhecido perfil de fofoca Gossip do Dia, que soma mais de 7 milhões de seguidores, revelou que recebeu uma informação exclusiva que MC Guimê estará no camarote do BBB 23 e que será confinado em breve pela produção do programa.

O jornalista Leo Dias também falou sobre o assunto e acredita que a presença de MC Guimê no Rio de Janeiro é um forte indício que o cantor estará no programa.

Monark - BBB23

Monark é um nome que tomou as redes sociais após ser apontado por algumas listas. O Youtuber e Podcaster é controverso e com certeza causaria no confinamento. No primeiro semestre de 2022, o famoso foi desligado do Flow Podcast, um dos mais populares do país, após fazer comentários na internet que geraram polêmica.

Ingrid Silva

Ingrid Silva é uma bailarina apontada pela colunista Fabia Oliveira, do Em Off do IG. A famosa é mãe de uma menininha, tem 31 anos de idade e está na dança desde os 8 anos. Ela também é escritora e já lançou um livro sobre sua vida mudou por meio da arte.

Yasmin Brunet - BBB23

Yasmin Brunet foi apontada como uma possível participante do camarote do BBB 23 pela primeira vez pelo jornalista Leo Diaz em novembro de 2022 e desde então os indícios da participação da famosa no programa estão cada vez maiores. O público reparou que a loira irá lançar uma linha de produtos na semana do dia 16 de janeiro, quando estreia a nova temporada do programa, e burburinhos circularam as redes que o reality show seria o motivo. Muitos famosos escolhem lançar produtos, músicas, marcas, entre outros, durante o confinamento para ajudar no engajamento.

Lucas Lucco

A possível participação de Lucas Lucco no camarote do BBB 23 já havia sido apontada há tempos pela coluna de Leo Dias no Metropoles, mas uma matéria do começo de janeiro do jornalista pode ser a prova definitiva que o famoso estará confinado nas próximas semanas.

A coluna de Leo Dias apurou que o cantor está sem agenda divulgada para os meses de janeiro, fevereiro e março. Por isso, a coluna se passou por um possível cliente e tentou contratar o famoso para um show em fevereiro, porém, não havia espaço na agenda do cantor.

Flávia Pavanelli - BBB23

Flávia Pavanelli deixou o público com a pulga atrás da orelha após algumas publicações nas redes sociais e agora tem sido citada como uma cotada para a edição.

A famosa já chegou a ser citada entre possíveis participantes de outras edições, mas até agora tudo não passou de especulação. O motivo para os fãs acreditarem que a influencer estará no programa é que a atriz começou a se afastar do celular.

Flavia explicou que estava "doentinha" e publicou algumas fotos, mas há quem pense que as explicações são para despistar. Além disso, ela disse que está com projetos que o público descobrirá em breve.

MAIS UMA VEZ! Sendo especulada desde o BBB 21, internautas apontam stories de Flavia Pavanelli como indícios para o BBB 23. O que acham? pic.twitter.com/sMJ453cfMy — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 4, 2023

Spartakus Santiago no camarote do BBB 23?

De acordo com o jornalista Leo Dias, o youtuber e publicitário Spartakus Santiago foi sondado pela produção do BBB 23. O famoso é baiano e ficou famoso com uma paródia de Telephone, canção de Lady Gaga e Beyonce, que lhe rendeu milhões de visualizações. Hoje, ele tem mais de 400 mil seguidores no Instagra, 243 mil inscritos no Youtuber e 92 mil fãs no Tiktok, com mais de 1 milhão de curtidas em seus vídeos na plataforma.

Conheça:

Fabiana Karla

Fabiana Karla começou a aparecer em algumas listas de cotados há algumas semanas depois de colocar um emoji ao lado de seu nome nas redes sociais, atitude que sempre é tomada por participantes, para que as torcidas se identifiquem. Além disso, ela mostrou nos stories que tem feito um check-up. A atriz disse que é para cuidar da saúde, mas há quem pense que são os exames obrigatórios para participar do reality show.

A atriz tem 43 anos e em 2022 deixou o quadro de funcionários fixos da TV Globo, agora ela trabalha por obra.

João Guilherme no camarote do BBB 23?

O jornal Extra revelou no final do ano passado que joão Guilherme foi sondado pela produção do reality show. O rapaz de 20 anos de idade é filha do cantor Leonardo e já nasceu sob os holofotes. Além disso, ele é conhecido por ter namorado a atriz Larissa Manoela e por ser ator.

Lexa

Apesar de MC Guimê ser a maior aposta, sua esposa Lexa também integra algumas listas de cotados. A cantora já se apresentou no reality show e é amiga de famosos que entraram no confinamento antes. Lexa e Guimê se separaram dois meses atrás, mas há poucas dias revelaram que reataram o casamento.

A cantora de 27 anos é carioca e dona de hits como Sapequinha.

Roberta Miranda

Roberta Miranda foi apontada em algumas listas de cotadas nas últimas semanas e caiu na boca do povo na internet. A cantora brincou sobre o assunto e comentou no Twitter: "verdade! Pagando milhões que mal tem kkkkk afinal vou andar semi nua , dar porrada em otário, acordar tarde. Serei expulsa nas primeiras horas, mas trarei muita muita audiência".

Verdade!! Pagando milhões que mal tem kkkkk afinal vou andar semi nua , da porrada em otario acordar tarde

Serei expulsa nas primeiras horas !! Kkkkkkkkkkkkk mas trarei muita muita audiência https://t.co/5wSvRJitnR — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) November 19, 2022

