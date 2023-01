Que dia começa o BBB 23: nova edição começa em uma segunda-feira

BBB 23 começa no dia 16 de janeiro e terá novo processo para premiar o vencedor com maior quantia - Foto: Reprodução/Globo

Mais perto do que nunca, o público quer saber que dia começa o BBB 23 para já deixar a agenda livre para o grande dia. O reality show estreará sua vigésima terceira temporada em uma segunda-feira, assim como nas duas últimas edições, e trará novamente um elenco que mistura famosos e anônimos.

Que dia começa o BBB 23 na TV Globo?

Contagem regressiva já que a estreia do Big Brother Brasil 2023 será em 16 de janeiro, uma segunda-feira. A exibição será logo após a novela Travessia e antes da Tela Quente. A programação da TV Globo deste dia ainda não está liberada no site da emissora, mas pode ser esperar que a estreia seja depois das 22h00, como costuma ser o padrão de horário do reality show.

O episódio de estreia sempre mostra a entrada dos participantes no confinamento ao público e introduz um pouco da história de cada competidor, a idade, estado, profissão, entre outras informações importantes.

No ano passado, além das apresentações, o reality show também contou com um jogo da discórdia leve, já que os brothers ainda não se conheciam. A edição de 2023 repetirá a dinâmica que é usada no programa desde 2020 e mesclará um elenco com famosos que foram convidados e anônimos que se inscreveram.

Antes do dia em que começa o BBB 23, a Casa de Vidro entrará em ação. O reality comandado por Boninho ainda não soltou a data do início da dinâmica, mas revelou que brothers ficarão em uma construção de vidro que será instalada em um shopping do Rio de Janeiro.

Não foi revelado até agora quantos e quem serão os participantes da Casa de Vidro. Espera-se que o público vote para escolher quem entrará na casa, assim como em outras edições.

Quando a lista oficial de participantes do BBB 23 será liberada?

O programa costuma revelar os participantes da temporada poucos dias antes da estreia. No ano passado, os anúncios oficiais foram realizados na programação da TV Globo ao longo do dia 14 de janeiro, 3 dias antes da estreia. Já em 2021, a lista foi revelada um pouco antes, no dia 19 de janeiro, 6 dias antes da estreia da edição.

Como o primeiro episódio do BBB23 será exibido no dia 16 de janeiro, os anúncios devem ocorrer na próxima semana, entre os dias 9 e 14.

Até agora, Boninho soltou alguns pequenos spoilers sobre a decoração da casa este ano. Ele mostrou em um vídeo no Instagram um pedaço da piscina, algumas paredes do confinamento e itens decorativos. Além disso, ele mostrou que as roupas dos dummies serão diferentes no Big Brother Brasil deste ano.

Prêmio do Big Brother Brasil

Em um dos vídeos de divulgação da temporada, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o prêmio mudará ao longo da edição. Será necessário se dedicar ao máximo nas provas do programa para encher os bolsos com a maior quantia possível.

Até então, o prêmio do reality show era de R$ 1,5 milhão, não foi revelado qual será o valor máximo que um participante desta nova edição conseguirá conquistar.

O Big Brother Brasil dura em torno de 3 meses, o reality show costuma começar em janeiro e termina em meados de abril ou o mais tardar no começo de maio.

