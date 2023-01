BBB 23: veja quem são os vetados da Prova do Líder hoje (19/01)

A primeira Prova do Líder do BBB 23 acontece nesta quinta-feira, 19. Apenas nove duplas vão participar da disputa, já que quatro participantes foram vetados da competição por terem sido eliminados da Prova de Imunidade da última segunda.

Quem não pode fazer a prova do líder hoje?

Tina, Mc Guimê, Cristian e Marvvila são os brothers que estão vetados da Prova do Líder de hoje. A analista de marketing e o funkeiro foram os primeiros a deixarem a Prova de Imunidade na última segunda, enquanto o empresário e a cantora saíram da competição logo depois. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou antes do início da disputa que as duas primeiras duplas eliminadas estariam de fora da competição pela liderança. Todos os outros participantes jogam.

Quem ganhar a prova do líder do BBB 23 terá ainda mais regalias neste ano. A dupla que vencer indicará outra direto para o paredão e escolherá os brothers do VIP e da xepa, além de ficar imune na semana. As novidades ficam no quarto do líder, que ganha uma central de controle neste ano.

Os poderosos da semana poderão ver e ouvir trechos do que acontece na casa e despertar os brothers na hora que quiserem. Também foi instalado um scan de reconhecimento facial na porta do quarto que permitirá que apenas os autorizados entrem no cômodo.

O reinado dos líderes termina com uma festa com comida, bebida, tema e música escolhida por eles, às quartas.

Que horas começa a Prova do Líder do BBB 23 hoje?

O BBB 23 desta quinta-feira começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 1h30.

Além da Prova do Líder, o programa também vai mostrar os melhores momentos da primeira festa do reality que contou com o show da cantora Anitta. Fred Nicácio e Gabriel Santana, Bruna Griphao e Gabriel e Key Alves e Gustavo foram os casais que trocaram beijos no evento. Os brothers também continuaram conversando e fazendo brincadeiras antes de dormir.

O programa também mostra os principais momentos da convivência entre os brothers e as articulações de jogo. Hoje, brothers como Gabriel e Guimê conversaram novamente sobre o primeiro paredão da temporada e definiram novos alvos.

A edição desta quinta-feira deve ser encerrada com a liberação de um cooler para os brothers. Uma ação de um dos patrocinadores do programa organizou uma festa de 72 horas de duração, começando na quinta-feira com show de Anitta, quinta com cooler e sexta com mais uma confraternização, dessa vez com apresentações de É o Tchan, Monobloco e Saulo.

Quem vai para o paredão do BBB 23?

Nos últimos dias, alguns brothers se reuniram para definir os alvos do primeiro paredão do BBB 23. Um dos nomes mais citados foi o de Cristian, que forma dupla com Marvvila. Se não forem imunizados pelo anjo, é possível que o empresário e a cantora caiam na berlinda.

“Geral vai no Cris”, disse Key Alves em conversa com Gustavo, Fred Nicácio, Marília e Mc Guimê na academia. “Quem for líder tem que escolher outra dupla e deixar a casa inteira pra votar nele”, disse o caubói. "O líder, se votar nele, ferra a casa inteira, porque vai começar a todo mundo se votar”, completou a jogadora de vôlei.

A formação do primeiro paredão acontece no domingo, 22. A berlinda dessa semana será realizada em duas etapas: o público irá escolher uma dupla para deixar a casa na terça-feira, mas eles não serão eliminados ainda. Os dois participantes serão levados ao Quarto Secreto e ficarão lá enquanto uma nova votação será aberta. A audiência terá que escolher um deles para deixar o jogo e outro para ser eliminado de fato.