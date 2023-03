Vai ter Quarto Branco no BBB 23: Boninho confirma volta da dinâmica

Ele voltou! O temido Quarto Branco está de volta no BBB 23, conforme antecipado na tarde desta sexta-feira, 3, por Boninho. O diretor do programa também afirmou que haverá um intercâmbio de participantes com o La Casa de Famosos, versão mexicana do reality show. A última vez que a dinâmica do Quarto Branco foi realizada foi no BBB 20 com Manu Gavassi, Gizelly e Prior.

O big boss publicou um vídeo em sua página no Instagram dando alguns spoilers do que ainda vai acontecer nesta temporada. "A gente tá entregando tudo o que vocês tão pedindo. Vai ter exchange? Vai. Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", limitou-se a dizer o diretor.

Boninho também afirmou que haverá um intercâmbio com o La Casa de Famosos, reality show nos mesmos moldes do BBB realizado no México. As regras da dinâmica ainda não foram divulgadas, mas o público especula que um participante mexicano venha para o Brasil, enquanto um dos brothers do BBB 23 vai para fora do país.

O que é o quarto branco?

O Quarto Branco é um cômodo onde alguns brothers escolhidos, seja pelo castigo do Monstro ou outra dinâmica, ficam por um período determinado sem ter contato com a área externa e com os outros participantes. Geralmente, há um único botão posicionado no centro do quarto que libera os participantes do castigo.

No entanto, há consequências para quem não aguentar o confinamento, como ir ao paredão ou até ser eliminado, como já aconteceu em edições anteriores. Ainda não se sabe como será a dinâmica desta temporada.

O Quarto Branco já foi realizado quatro vezes ao longo da história do programa. Foi feito duas vezes em 2009 e uma vez em 2010. Depois de um hiatus de dez anos, retornou com Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly Bicalho em 2020.

Na ocasião, Manu Gavassi apertou o botão vermelho após poucas horas de dinâmica. Eles retornaram à sede do reality show durante a festa de final de semana.

