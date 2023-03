Quarta é dia de Big Fone, Big Terapia e festa do líder

Com futebol na Globo, que horas começa o BBB 23 hoje, 1º de março?

Com futebol na Globo, que horas começa o BBB 23 hoje, 1º de março?

Na edição do BBB 23 desta quarta-feira, 1º, o público poderá assistir o momento em que Mc Guimê atendeu o Big Fone pela segunda vez. Hoje também é dia de Big Terapia, com Paulo Vieira, e festa do líder. Confira que horas o programa começa hoje na Globo.

Quem atendeu o Big Fone? Veja quem está no 8º paredão

Qual o horário do BBB 23?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa ficará no ar por 55 minutos, seguido do Cinema do Líder que exibirá os dois primeiros episódios Quantum Leap: Contratempos.

Em Minas Gerais, o BBB 23 começará mais tarde às 23h35. A EPTV exibirá o jogo de futebol entre Atlético Mineiro e Carabobo pela segunda fase da Pré-Libertadores às 21h30.

A edição começa mostrando o Big Fone, que tocou pela quarta vez na tarde de hoje. Quem atendeu novamente foi Mc Guimê, que mandou Key Alves e Cezar para a berlinda.

O programa desta quarta também terá o quadro Big Terapia, comandado por Paulo Vieira. O humorista bate um papo descontraído com os dois eliminados da semana, Gustavo e Fred Nicácio.

Além dos principais momentos da convivência entre os brothers, o público acompanha os primeiros minutos da festa da líder Bruna Griphao. Os espectadores podem continuar assistindo ao evento em tempo real pelo Globoplay, que disponibiliza o pay-per-view para os assinantes.

Quem atendeu o Big Fone hoje?

O Big Fone tocou por volta das 18h30, pegando os brothers de surpresa. No momento, não havia ninguém na área externa da casa, causando correria entre os jogadores.

Apesar de Ricardo ter corrido muito para chegar ao telefone, quem atendeu foi Mc Guimê mais uma vez. O big boss foi breve - o cantor teve que imediatamente indicar dois brothers ao paredão. O marido de Lexa escolheu Key Alves e Cezar, seus rivais no jogo.

A jogadora de vôlei e o enfermeiro ainda vão ter a chance de se salvar. No sábado, 4, o Big Fone irá tocar mais uma vez durante o programa ao vivo e quem atender poderá tirar um dos emparedados da berlinda. Se um deles chegar mais rápido ao Big Fone, poderá se salvar.

O participante que for salvo poderá indicar um outro rival durante a formação de paredão que acontece no domingo, 5.

Como assistir o BBB 23 24 horas?

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo na faixa das 22h25, horário de Brasília. O programa começa mais tarde aos domingos, por volta das 23h, depois do Fantástico.

Os espectadores que não forem assinantes do Globoplay ou pay-per-view assistem ao compilado dos melhores momentos da casa e as provas durante a edição que vai ao ar na emissora.

Já os fãs mais ávidos podem acompanhar o reality show durante 24 horas por dia pelo Globoplay, mas é necessário ter um dos planos pagos da plataforma para ter acesso às câmeras exclusivas e assistir a festa de hoje e a Prova do Anjo na íntegra, por exemplo.

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para Android e iOS.

2- Não assinantes precisam adquirir um dos planos. No canto superior direito da tela, clique em 'Assine já' e escolha um dos pacotes disponíveis.

3- Insira seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha para se cadastrar na plataforma. Em seguida, insira uma forma de pagamento para concluir a aquisição do pacote.

4- Após concluir essa etapa, retorne para a página inicial.

5- Clique em 'agora na TV' e na aba 'BBB'. As duas principais câmeras estão intituladas 'Acompanhe a casa', mas também é possível escolher qual cômodo assistir.