Como funciona o paredão do BBB 23 e como será o 1º

Paredão do BBB 23 terá surpresas e já conta com alvos - Foto: Reprodução/Globo

É importante saber como funcionar o paredão do BBB, já que a dinâmica é a responsável por determinar quem fica e quem sai da casa mais vigiada do país. A formação é interna e depende de vários fatores, como as dinâmicas da semana, provas e mais, porém, é o público quem decide o resultado.

+Programação do BBB 23: cronograma dia por dia da 1ª semana

Paredão do BBB 23: regras e como funciona

O paredão do BBB é sempre formado aos domingos, dia em que o programa começa mais tarde na TV Globo por causa do Fantástico. Há regras que não mudam, mas a dinâmica várias algumas vezes e ganha novidades semanais que movimentam o jogo, como mudanças na forma de votar como quando o voto aberto aparece, entre outros. Porém, essas mudanças são sempre avisadas ao público pelo apresentador como antecedência para não causar acusações de manipulação.

Geralmente, o paredão do BBB acontece da seguinte forma: o anjo é o primeiro a se pronunciar. Quando é autoimune, o apresentador informa que o vencedor está salvo. Quando a dinâmica é de imunizar alguém, o campeão da prova entrega seu colar de imunidade para um colega, que fica longe dos votos de todos.

Em seguida, é vez do líder da semana falar. Ele é imune e indica alguém direto ao paredão. Este indicado não tem direito a uma vaga na prova bate e volta, que define mais tarde quem escapa da disputa. Depois, a casa vota no confessionário do BBB.

Como a maior das votações do Big Brother Brasil são no confessionário, existe o "dedo duro". A dinâmica é realizada após a votação de todos. O líder vai até a despensa, pega uma urna e sorteia alguns nomes. Quem é sorteado escolhe um colega para revelar seu voto.

Depois disso, é realizada a prova bate e volta. Ela não é regra para todas as semanas, mas ocorre com frequência. Quando acontece, competem os participantes que estão no paredão, com exceção do indicado do líder. Quem vence a disputa escapa do paredão do BBB e garante mais uma semana no jogo. Em seguida, é aberta a votação popular no site do programa, que define quem sai.

O primeiro paredão do BBB 23 será realizado em breve e terá uma dinâmica bem trabalhosa. Nesta semana, os confinados votarão em dupla. Após definidas as duplas que estarão na berlinda da semana, o público irá votar em qual delas deve deixar o confinamento. No entanto, eles não estarão eliminados de cara.

Essa dupla escolhida pelo público irá para um quarto secreto nos estúdios da Globo. Por lá, ficará algum tempo, enquanto o público vota novamente. Nesta nova enquete, será definido quem entre os dois sai do jogo de vez e quem retorna ao confinamento. Na casa ninguém sabe sobre a dinâmica, apenas o público foi informado. Por isso, o retorno de um dos participantes será uma grande surpresa. Por enquanto, todos pensam que a eliminação é dupla.

Quem tem chance de ir para o paredão?

Três duplas estão com alvos nas costas nos últimos dias, Christian e Marvvila, Domitila e Cezar e Fred Nicácio e Marília. Quem corre mais perigo até o momento é Chris e Marvvila, já que os dois foram citados por várias duplas como opções de voto para o primeiro paredão do BBB 23.

Alguns participantes citaram que não houve muita conexão com Christian e outros como Paula e Gabriel reclamaram da forma que o gaúcho trata a colega de corrente.

A Paula falando que tá considerando votar em Marvvila e Cristian e eles entrando no quarto NA MESMA HORA 🗣 #BBB23 pic.twitter.com/QxcPJzeSdi — QG PAULA FREITAS 🎡 (@QGPAULAFREITAS2) January 17, 2023

Já Domitila e Cezar podem ser opção de voto por não terem tantos aliados na casa até o momento e pela Miss Alemanha ter arranjado treta com Tina, que faz dupla com Guimê. As duas tiveram um papo em que rolou faíscas e a angolana reclamou que a nordestina disse que "não conseguia olhar na cara dela".

Tina sobre Domitila: “É muito pesado você falar que teve conexões, falou com geral, mas ‘eu não consigo olhar pra sua cara’. E expressar que ela tem mt desejo em te conhecer, mas que vc tá amarrado comigo. Vá tomar no cu.” #BBB23 pic.twitter.com/0ua5ciJouC — Dantas (@Dantinhas) January 18, 2023

Fred Nicácio e Marília já apareceram algumas vezes nas conversas dos confinados, principalmente as que envolvem Gabriel, que ganhou a Casa de Vidro. Ele reclamou da maquiadora e disse que ela estava no programa "só para se maquiar" e também criticou Fred por fazer muitos discursos na casa.

Jura mesmo adm que é tudo uma "Falsa implicância"? Vamos relatar de forma pontual sobre o Gabriel comentar sobre a Marília 24h dizendo que a mesma está no reality para se maquiar sendo que todo o público só viu a menina se maquiando ontem! Sem incoerênciapic.twitter.com/tEO4YxiX7u https://t.co/hyeLFPpCAA — Yan Morais (@YRComenta) January 18, 2023

VEJA também - Enquete BBB 23: quem deve ser o 1º eliminado da temporada?