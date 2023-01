BBB 23: Mc Guimê, cantor e marido de Lexa, é confirmado no Camarote

O cantor Mc Guimê está no elenco do Camarote do BBB 23! O artista foi anunciado junto aos demais integrantes do time dos famosos nesta quinta-feira, 12, e entra na competição em busca do prêmio milionário. Ele é considerado uma das maiores vozes do funk ostentação do país.

Quem é Mc Guimê?

Nascido em Osasco, São Paulo, Guilherme Aparecido Dantas, o Mc Guimê, tem 30 anos de idade. O cantor é mais conhecidos por suas letras de funk que falam sobre luxo e riqueza, como no hit Plaquê de 100, que o levou ao estrelato em 2012.

Sua primeira música de trabalho, Tá Patrão, lançada em 2011, fez sucesso entre os funkeiros que gostam de ouvir músicas sobre dinheiro, carros importados, roupas de grife e joias.

Em 2014, o cantor lançou a faixa País do Futebol, em parceria com Emicida, temática da Copa do Mundo. A música se tornou um grande sucesso naquele ano e continua sendo a mais ouvida do cantor nas plataformas de streaming, recuperando sua popularidade nos anos em que o campeonato mundial de futebol é realizado, como em 2022.

O artista também já apareceu algumas vezes na televisão, fazendo uma participação especial em Malhação - Viva a Diferença, em 2017. Ele também foi um dos participantes do The Masked Singer Brasil, em 2021, ao lado de sua esposa Lexa.

Apesar do sucesso, Mc Guimê já teve problemas com a polícia. O cantor foi detido em 2016 e 2019, ambas as vezes por porte de drogas. Lexa falou sobre o assunto para a Rede TV: "Ele foi só lá assinar um papel e saiu. Não foi nada de mais grave. Ele está bem, ele está focado no trabalho dele. Tenho que instruir ele sempre no melhor, para o melhor na vida dele, graças a Deus".

Idade: 30 anos

Altura: 1,72 m

Signo: Escorpião

Relacionamento: casado

Instagram: @mcguime

Mc Guimê e Lexa se separaram?

Mc Guimê e Lexa são casados desde 2018, quando subiram no altar após três anos de namoro. Em outubro desse ano, o casal anunciou em uma publicação conjunta que estava se separando. “Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições, porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta”, disseram.

Para a felicidade dos fãs, a separação durou pouco e o casal anunciou que havia reatado a relação em dezembro. "O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo, amor da minha vida. É uma benção te ter de novo", escreveu a cantora.

Lexa também deu uma sugestão para o marido: "Eu te amo! Bora ter um bebê!". Será que vem BBBaby por aí?

Quando começa o BBB 23?

Mc Guimê se junta aos demais confirmados do BBB 23 na casa mais vigiada do Brasil em 16 de janeiro, segunda-feira, data de estreia do programa.

O reality show vai ao ar diariamente na emissora após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa depois do Fantástico. O público também pode acompanhar os brothers durante 24 horas por dia através do Globoplay, que dá acesso a câmeras exclusivas aos assinantes.

Também se juntam ao elenco dos brothers Camarote e Pipoca os dois participantes escolhidos através da votação popular na casa de vidro.