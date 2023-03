Vai ter Big Fone no BBB 23? Veja como será o 12º paredão

Amanda, Bruna, Larissa e Aline Wirley estão acampando ao lado do telefone do BBB 23 nos últimos dias, levantando a dúvida se vai ter Big Fone nesta semana. A dinâmica do 12º paredão será divulgada ainda nesta quinta-feira, 30, mas Boninho já deu alguns spoilers do que vem por aí.

O Big Fone vai tocar hoje?

O Big Fone não irá tocar hoje, já que a dinâmica da semana só será explicada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta quinta à noite.

Conforme adiantado pelo big boss, a votação do próximo paredão será "inversa". "A semana BBB vai começar quente. O Poder Curinga é legal. Voto? Dinâmica diferente. E você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta pra você!", disse em suas redes sociais.

Enquanto isso, as sisters seguem na área externa da casa mais vigiada do Brasil com a esperança de que o telefone toque ainda hoje. Ricardo também ficou perto do aparelho após a eliminação da última terça, mas nada aconteceu também.

O Big Fone já tocou sete vezes ao longo da temporada, sendo que a última foi apenas para anunciar a chegada da mexicana Dania Mendez na casa. Tina, Gustavo, Mc Guimê duas vezes, Sarah Aline e Cezar, também duas vezes, foram os brothers que atenderam o telefone nesta temporada.

Com um mês de programa pela frente, é possível que o Big Fone volte a tocar. A data e o horário que o telefone tocar sempre é anunciada antes pela produção do programa para que o público possa acompanhar ao vivo.

Quem já atendeu o Big Fone no BBB 23?

O Big Fone sempre promove dinâmicas diferentes a cada vez que toca. Alguns brothers já se deram bem ao ganhar imunidade, enquanto outros caíram direto no paredão.

1º toque: Tina foi quem atendeu. A analista de marketing mandou Gabriel Santana e Domitila Barros para o paredão.

2º toque: Gustavo atendeu ao segundo Big Fone e caiu no paredão. O caubói puxou Bruno para ir com ele.

3º toque: Mc Guimê ganhou o Poder Supremo e teve a chance de tirar alguém da berlinda. O cantor tirou Cara de Sapato, que havia sido indicado pela líder.

4º toque: Sarah Aline atendeu o Big Fone e ficou imune. A psicóloga também indicou Cara de Sapato ao paredão.

5º toque: Mc Guimê atedeu o telefone mais uma vez e indicou Key Alves e Cezar para a berlinda.

6º toque: Cezar chegou mais rápido no Big Fone e se salvou do paredão que havia sido indicado por Guimê.

7º toque: Cezar atendeu novamente, mas achou que se tratava de uma pegadinha já que o big boss falou em espanhol para anunciar a chegada de Dania.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 hoje começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 1h30 e será encerrado próximo da meia-noite.

A edição desta quinta começa com a exibição dos melhores momentos da festa da líder Sarah Aline, que aconteceu nesta madrugada. Esse foi o último evento em homenagem ao líder da semana.

O programa também mostra o "after" dos brothers e tudo de mais importante que rolou na manhã e tarde de hoje. Depois da exibição dos VT's, será realizada mais uma Prova do Líder ao vivo, além da divisão entre VIP e xepa caso a disputa não seja de resistência e termine ainda hoje.

Mais uma festa será realizada na sexta, enquanto a Prova do Anjo e escolha do Castigo do Monstro segue aos sábados. A 12ª formação do paredão será no domingo, seguida do Jogo da Discórdia na segunda e eliminação na terça.

VEJA TAMBÉM