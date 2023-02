Horário do Big Fone hoje: que horas vai tocar e qual o poder supremo?

A semana turbo começa nesta quinta-feira (23) e os participantes do BBB 23 já serão surpreendidos com um Big Fone no final da tarde. Quem atender usará seu poder ainda hoje, na formação de paredão relâmpago que ocorrerá no programa ao vivo, logo após a nova prova do líder.

O Big Fone irá tocar às 18h30 hoje, quinta-feira. Quem atender terá o poder supremo em mãos e poderá mexer na formação do novo paredão da edição. Esta será a terceira vez que o telefone toca na temporada.

Esta quinta-feira não será o único dia em que o Big Fone tocará no programa. No sábado, o telefone tocará novamente, desta vez durante o ao vivo. Primeiro será exibido a eliminação do sexto paredão e depois que um participante deixar a casa, o telefone tocará.

Desta vez, quem atender o telefone ficará imune ao próximo paredão da casa, que será formada no domingo (26), e ainda terá o poder de indicar alguém para a berlinda que será formada.

Como assistir ao Big Fone ao vivo?

A chamada do Big Fone será exibido pelas câmeras exclusivas do programa. Para ter acesso ao Pay Per View é necessário ser assinante de algum plano da Globoplay, que varia de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Geralmente, quando o Big Fone toca, também há exibição ao vivo nas telinhas da TV Globo, que interrompe a programação do canal para mostrar um trecho do confinamento e a corrida para atender ao telefone.

Quem perder o Big Fone ao vivo às 18h30 poderá conferir o momento mais tarde, no programa do BBB 23. Hoje o reality show começa às 22h25 e irá mostrar ao público tudo o que aconteceu nas últimas horas na casa.

O que acontece com quem atender?

Quem atender o Big Fone vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no paredão. Isso vai incluir o indicado do líder e até ele, ou ela, mesmo que atender o telefone.

Assim, o poder supremo do Big Fone de hoje só será usado depois que o paredão estiver formado, o líder já tiver feito sua indicação e a casa votado. Além disso, o indicado do líder terá direito a um contragolpe.

O uso do poder supremo será opcional, ou seja, quem o tiver em mãos poderá decidir se quer trocar uma pessoa do paredão ou se manterá a berlinda da forma que está.

Lembrando que tudo isso irá acontecer logo após a sexta prova do líder da temporada, que será realizada nesta quinta-feira. Então a ordem dos acontecimentos será: Big Fone às 18h30, prova do líder e depois formação de paredão no programa que começa às 22h25. Não haverá prova bate e volta.

O Big Fone vai tocar amanhã, à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo, que permite trocar o qualquer pessoa que esteja no paredão, inclusive ele próprio #BBB23 pic.twitter.com/0fHzO4jZiQ —  estrepolia (@estrepolia) February 23, 2023

Quem já atendeu o Big Fone no BBB 23?

O Big Fone irá tocar duas vezes essa semana e já tocou outras duas vezes na temporada. Na primeira vez, Tina foi quem atendeu ao telefone, que tocou no programa ao vivo do dia 4 de fevereiro. A angolana teve poder de indicar duas pessoas ao paredão do BBB 23 e escolheu colocar Domitila e Gabriel Santana na berlinda.

Depois, na noite de formação, Paula usou o seu poder coringa e teve que escolher um dos dois para se livrar da berlinda. Ela salvou Domitila e Gabriel competiu na disputa por permanência.

Já na segunda vez que o telefone tocou na temporada, Gustavo foi quem o atendeu na manhã de uma quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Ele foi enviado direto para o paredão e precisou puxar

alguém para ir com ele. O empresário decidiu levar Bruno para a berlinda.

Para sua sorte, Gustavo acabou escapando pouco depois do paredão, pois naquele mesmo dia venceu a quarta prova do líder da edição. C

onfira:

