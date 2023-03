Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Key no BBB 23

Leia o discurso de eliminação BBB 23 de Tadeu Schmidt para anunciar quem saiu do Big Brother Brasil.

Key foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 7 de março, com 56,36% dos votos, após uma votação acirrada. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Para anunciar que Key foi a mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que a sister provavelmente não sabia o que fez de errado.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. Vou fazer uma pergunta difícil de responder: o que é certo e errado no BBB? A impressão que se tem é: certo é o que eu faço, errado é o que o outro faz (...) A gente ouve coisas do tipo 'fulano é isso'. Está falando do outro, mas é como se fosse apontando o dedo para o espelho. É uma característica universal.

Mas, em um ponto temos um consenso: esses grupos são uma droga e vocês estão viciados. A questão é que são esses grupos formados no início? Essa droga dá uma sensação de segurança... (...)

Seja como for, temos um Paredão exclusivamente de um grupo. Estar ao lado das aliadas é a pior parte das emparedadas. As três lutaram desde cedo pela vida (...). Todas assumiram seus riscos, suas atitudes a colocaram a um passo da Eliminação. Qual das três estava certa ou errada? (...)

Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Quem sai hoje é você, Key.

Com 56,76% dos votos, Key Alves é a 8ª eliminada do #BBB23. Sarah recebeu 41,92% dos votos e Domitila Barros obteve 1,32% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/lZmqyp0v0g — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2023

Quem ainda está no BBB?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 14 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao Fred (Desimpedidos) Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana

