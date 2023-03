Quem saiu do BBB 23: Larissa é eliminada; veja porcentagem

Larissa foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 14 de março. A sister levou 66,75%% dos votos em uma disputa contra Ricardo Alface (29,22%), Domitila (3,27%) e Cezar (0,76%), que seguem no jogo. A personal trainer caiu na berlinda ao ser a mais votada da casa por um dos grupos do 9º paredão.

Larissa foi quem saiu do BBB 23

Larissa deixa a casa mais vigiada do Brasil e se torna mais um membro do quarto Deserto a dizer adeus ao prêmio milionário. Esse foi o primeiro paredão da sister, que tinha conseguido escapar da berlinda até agora.

Assim que entrou no jogo, Larissa construiu uma grande amizade com Bruna Griphao com quem formou dupla na primeira semana. Apesar de alguns desentendimentos com a atriz ao longo da temporada, as duas permaneceram unidas. Ela também viveu um affair com Fred, do grupo Camarote.

A sister começou o jogo como uma das favoritas, mas perdeu popularidade nas últimas semanas. Uma parte do público gostava da forma como Larissa defendia Bruna enquanto a loira estava em um relacionamento conturbado com Gabriel, eliminado na segunda berlinda, além de seu jeito 'sincerão' ao falar o que pensa no Jogo da Discórdia. No entanto, uma parcela da audiência passou a reprovar a aliança entre Fred, Bruna e a personal que foram muito criticados na web nas últimas semanas.

Em termos de rivalidade, Larissa teve como principal oponente Key Alves, eliminada na 8ª berlinda, e Ricardo 'Alface', seu antigo aliado. Após deixar o quarto Deserto, o biomédico mirou nos ex-colegas e estava disposto a votar na sister para a berlinda. No entanto, acabou sendo puxado por pela rival no contragolpe.

Larissa tem 24 anos e é de Criciúma, Santa Catarina. Parte do grupo Pipoca, ela trabalha como professora de educação física e personal trainer. Ela foi a sister do time dos anônimos que mais ganhou seguidores, deixando a casa com 2,1 milhões de pessoas que a acompanham.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Quem é Dania Mendez e quando ela entra no BBB 23

Como foi a formação do paredão?

O 9º paredão da temporada começou a ser formado ainda na última quinta, quando Domitila perdeu a prova do Quarto Branco para Fred.

No domingo, os anjos Cezar Black e Larissa imunizaram Aline Wirley. Mc Guimê mandou Cezar direto para a berlinda, sem chance de Bate e Volta.

Durante a formação da casa, os brothers foram divididos novamente em dois grupos. A mais votada pelo quarto azul foi Larissa, enquanto Marvvila levou a maioria dos votos do quarto laranja.

Com o Poder Curinga, Aline escolheu Larissa para receber a chance do contragolpe, que por sua vez puxou Ricardo para o paredão. Na Prova Bate e Volta, quem se deu bem foi Marvvila.

Grupo Laranja:

Sarah Aline votou em Larissa;

Domitila Barros votou em Larissa;

Marvilla votou em Larissa;

Aline Wirley votou em Gabriel Santana;

Cezar votou em Larissa;

Amanda votou em Gabriel Santana;

Grupo Azul

Larissa votou em Sarah Aline;

Cara de Sapato votou em Marvvila;

Bruna Griphao votou em Marvvila;

Ricardo votou em Marvvila;

Gabriel Santana votou em Amanda;

Fred votou em Sarah Aline.

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Larissa no BBB 23

Quem já saiu do BBB 23?

1º paredão: Marília foi a primeira a deixar a casa com 52,70% dos votos em um paredão contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel foi eliminado com 53,30% dos votos em uma disputa contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão: Tina deixou a competição contra o prêmio milionário com 54,12% dos votos contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi quem saiu do BBB 23 com a maior rejeição da temporada, com 72,4.% dos votos. Ela enfrentou uma berlinda quádrupla com Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian deixou o programa ao somar 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred.

6º paredão: Gustavo foi quem saiu do BBB 23 com 71,78% dos votos ao disputar a permanência com Fred Nicácio e Domitila Barros.

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

8º paredão: Key Alves deixou a casa com 56,76% em uma disputa com Sarah Aline e Domitila Barros.

Onde passa o Bate-papo do BBB?

O eliminado da semana participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos logo após o fim do programa ao vivo na Globo. A entrevista é exibida gratuitamente no Gshow e Globoplay - basta ter uma conta gratuita Globo.com para acessar o conteúdo. O papo também fica salvo nas plataformas para quem perder no horário que foi exibido conseguir assistir depois.

Na quarta-feira, 15, ele participa do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, a partir das 20h, no Multishow, ele estrará no programa BBB - A Eliminação com Ana Clara Lima e Bruno de Luca para falar sobre sua passagem pelo reality show. A agenda de entrevistas termina com a participação no Domingão do Huck.