Duplas do BBB 23: conheça os pares da primeira semana

Os brothers do BBB 23 vão disputar as provas da primeira semana do reality em duplas, escolhidas pelo público através de votação no Gshow. Além das disputas, a formação de paredão do próximo domingo, 22, também será feita em pares.

As duplas do BBB 23 foram anunciadas no domingo, 15 de janeiro, durante o Fantástico. A escolha foi feita pelo público de casa.

Os pares precisavam ser necessariamente formados por um Pipoca e um Camarote. A única dupla de anônimos são os jogadores Gabriel e Paula, que venceram juntos a votação da casa de vidro.

Nesta primeira semana, os 22 participantes do BBB 23 vão passar por todas as dinâmicas em dupla, incluindo a Prova do Líder, Prova do Anjo e formação de paredão. Além disso, o jogo começa com uma disputa valendo imunidade dupla. Mais detalhes serão explicados durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.

O jornalista, inclusive, já deu um spoiler de como será a dinâmica: "Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade".

Acompanhe: quem ganhou a 1ª prova da imunidade do BBB 23

Quais são as duplas do BBB 23?

As duplas escolhidas pelo público foram:

Gabriel e Paula

Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr.

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e Mc Guimê

Quais são as novidades do BBB 23?

Além da disputa em duplas, o BBB 23 traz mais algumas novidades para esta temporada.

A primeira é em relação ao valor do prêmio, que será o maior da história. Estagnada por anos em R$ 1,5 milhão, a quantia paga ao vencedor irá subir de acordo com o desempenho dos brothers nas provas, e eles poderão acompanhar a evolução do valor.

Outra mudança é no quarto do líder, que ganha uma central de controle. O todo-poderoso poderá ver e ouvir trechos do que acontece no resto da casa, descobrir a quantidade de votos recebidos e despertar os demais colegas quando quiser.

Já as estalecas vão dar mais poder de compra para os brothers e poderão ser usadas para adquirir o Poder Coringa, que dá vantagens para quem estiver com ele. O “card” poderá ser comprado pelos brothers em uma dinâmica parecida com um leilão.