Acompanhe: quem ganhou a 1ª prova da imunidade do BBB 23

Os brothers não terão folga e a primeira prova da imunidade do BBB 23 começou na noite de segunda, na estreia do reality. Guimê e Tina foram os primeiros eliminados e não poderão disputar a prova do líder. Veja quem continua na prova.

Quem ganhou a prova da imunidade do BBB 23?

A primeira prova do BBB 23 é de resistência, portanto, ganha quem a dupla que ficar por último. Acompanhe para saber quais participantes já foram eliminados até agora.

1 - Tina e Mc Guimê - (eliminados)

2 - Christian e Marvvila - (eliminados)

3 - Cezar e Domitila - (eliminados)

4 - Bruno e Aline Wirley (eliminados)

Continuam na prova da imunidade:

Gabriel e Paula

Amanda e Cara de Sapato

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah e Gabriel Santana

Conforme combinado com os brothers, as duas primeiras duplas eliminadas não participam da Prova do Líder na quinta-feira, 19/01.

Mas quem ganhar, além da imunidade, vai levar R$ 10 mil reais e 10 anos de Globoplay.

Como assistir ao vivo o Big Brother Brasil

Para assistir a prova da imunidade do BBB 23 em tempo real é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

