Enquete Gshow: como votar para eliminar Gabriel, Tina ou Cezar

O destino de um dos emparedados do BBB 23 desta semana será a eliminação na terça-feira (7) e ainda há muito tempo para o público votar enquete Gshow, a oficial do programa da TV Globo. E para definir qual será a continuidade de Gabriel Santana, Tina ou Cezar Black no jogo, o público vota para eliminar.

Como votar na enquete Gshow

A enquete Gshow é a única oficial do programa e exige que você tenha uma conta gratuita no site. Ela não apresenta parciais, por isso, não é possível saber seu andamento enquanto a votação está aberta. A enquete é encerrada durante o programa ao vivo de terça, minutos antes do anúncio do eliminado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Passo a passo para votar na enquete Gshow

Passo 1: acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Depois, você deve clicar no menu do canto superior esquerdo da tela e ir até a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" e então em "cadastre-se";

Passo 2: dê seus seguintes dados ao formulário: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Em seguida, aperte a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e finalize em "cadastrar";

Passo 3: agora que você já tem sua conta, acesse a página do BBB 23 no site (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clique na enquete Gshow do terceiro paredão, ela estará logo no começo da página;

Passo 4: clique em Gabriel Santana, Tina ou Cezar Black. Lembre-se que o voto é para eliminar, ou seja, clique no brother que quer fora do programa e não naquele que é seu favorito;

Passo 5: selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs para confirmar a sua decisão e aguarde pela mensagem do site que informa que seu voto foi computado com sucesso. Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser!

Gabriel Santana: artista de 23 anos de idade e conhecido por papéis como o Renato de Pantanal e o Mosca de Chiquititas, o ator foi o primeiro participante a cair na berlinda esta semana. Ele foi escolhido por Tina, que atendeu o Big Fone no sábado (4). Na noite de formação da berlinda ele teve a chance de contra golpear e puxou Amanda. Porém, a sister o venceu na prova bate e volta e escapou.

Tina: a sister foi a indicação do líder Gustavo, que já estava falando sobre o assunto com seus aliados durante alguns dias e tinha a modelo na mira. A angolana não teve chance ao bate e volta já que foi ao paredão pelas mãos do líder. Após ir para na berlinda, a integrante do time pipoca acabou em um atrito com o líder. Do time do quarto Deserto, ela conversou com os aliados e combinou votos em Cezar Black, participante que ela queria ao seu lado no paredão por estratégia de jogo.

Cezar: este é o segundo paredão seguido do enfermeiro baiano. O pipoca esteve na segunda berlinda da temporada ao lado de Domitila e Gabriel, que foi o eliminado da vez, e somou menos de 1% de rejeição. Agora, ele retorna ao posto de emparedado por causa dos votos dos colegas. Durante a formação de paredão de domingo, ele foi o mais citado entre os confinamentos e acabou na berlinda. Na prova bate e volta ele se deu mal e nem chegou a pontuar.

