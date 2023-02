Expulsão no BBB 23? Mais uma vez, web pede Larissa expulsa

Os momentos de pós-festa no BBB 23 são sempre caóticos. Bêbados e animados, os brothers às vezes saem do controle. Neste fim de semana, um momento entre Larissa e Fred causou pedidos de expulsão nas redes sociais. O público reclamou de duas situações em que a professora de educação física deu um tapa no jornalista.

Tapa de Larissa em Fred gera revolta e pedidos de expulsão no BBB 23

Larissa deu dois tapas em Fred neste começo de domingo (19). A jovem ficou irritada porque o jornalista não parava de brincar e sujou ela e outros participantes com creme. Em um dos momentos, Larissa dá um tapa no corpo do famoso, próximo ao braço dele, e reclama: "sai com essa merda de botar creme nos outros, filho da mãe".

Expulsão? 🤔 Larissa dá tapa em Fred porque ele passa creme nela. #BBB23 pic.twitter.com/KL6U1yYhu4 — Tvlizando #BBB23 (@tvlizando) February 19, 2023

Em outra cena, ela agarra o affair pelo pescoço e fala "eu tava de boa seu merda" e então tenta acertar o rosto do ex de Boca Rosa. Este momento, gerou mais discordância entre o público. Como o ângulo não deixou muito claro, há quem acredite que ela acertou o tapa e quem acha que a mão da professora passou perto, mas não encostou de fato no rosto do famoso.

Vale expulsão?

Pensei que foi um só, mas na verdade a Larissa largou foi dois tapões no Fred kkkkkkk A ver se será expulsa.. #bbb23 pic.twitter.com/gxiK7jJSio — WebTVFama | #BBB23👩🏻‍💻 (@WebTVFama) February 19, 2023

De qualquer forma, o assunto gerou polêmica nas redes sociais e acusações de agressão contra Larissa nasceram. Muitos fãs do reality show tem pedido por expulsão. "Não é a primeira vez que a Larissa agride um participante quero saber quando o Boninho vai tomar alguma providência em relação a isso?", reclamou um usuário do Twitter.

"Eu gosto da Larissa, mas toda vez que ela bebe ela dá uma dessas de querer levantar a mão para os outros, por mais que seja brincadeira é uma regra do programa e causa expulsão, será que ela esquece? Não é possível", comentou outro.

"Tapa na cara da Fred, empurrão na Marvila e o empurrão na cabeça da Bruna foi 3 agressão seguida. Se ela não for expulsa ou chamada atenção é injusto", também foi dito.

não é a primeira vez que a larissa agride um participante quero saber quando o boninho vai tomar alguma providência em relação a isso? #LarissaExpulsa — Portal Fred Nicacio Ceará (@kaliuchss) February 19, 2023

eu gosto da Larissa, mas toda vez que ela bebe ela dá uma dessas de querer levantar a mão pro zoto, por mais que seja brincadeira é uma regra do programa e causa expulsão, será que ela esquece? não é possível pic.twitter.com/LmW65l6UMQ — 𝕷𝖚𝖎𝖟𝖆 🦏🪰 (@forthetwinss) February 19, 2023

Tapa na cara da Fred, empurrão na Marvila e o empurrão na cabeça da Bruna foi 3 agressão seguida. Se ela não for expulsa ou chamada atenção é injusto. LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/ylHvmmNXrI — chaminé (@chami1ne) February 19, 2023

Esta não é a primeira vez que o público pede pela expulsão de Larissa por uma atitude parecida no BBB 23. Em outro pós-festa, a professora de educação física se irritou com uma brincadeira de Bruna quando todos já estavam no quarto e a jovem estava pronta para dormir. Larissa deu um tapa na amiga, que estava deitada no chão e o momento também gerou polêmica.

Nao tenho nada contra a lary não gosto é dessa bruna inconveniente. Com áudio pra escutarem o tapa,

Podem esta brincando ou não mais infelizmente ela bateu gente. Chega estralou LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/tpGglYuToP — Leia Carvalho (@LeiaCarvalho7) February 9, 2023

