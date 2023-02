BBB 23: Líder no monstro perde o quarto? Entenda o castigo de Cezar

Cezar está na xepa por causa de Ricardo, que venceu a prova do anjo. Veja o que mais o líder no monstro perde - Foto: Reprodução/Globoplay

Cezar não tem muita sorte no confinamento e após dois paredões e um monstro, o baiano foi escolhido novamente para o castigo. O problema é que desta vez Cezar é líder e estava no vip. A dúvida agora é: líder no monstro perde o quarto, as regalias e o vip? Para seu azar, o brother terá que passar o resto de sua liderança na xepa.

Líder no monstro: o que acontecerá com Cezar no BBB 23

Cezar é o líder da semana, mas está no monstro por culpa de Ricardo. O biomédico venceu a prova do anjo deste sábado (18) e resolveu colocar seu arqui-inimigo no castigo ao lado de Cristian. As regras são claras e quem é selecionado perde 300 estalecas e vai direto para a xepa.

Agora, Cezar não pode mais comer com os colegas do grupo que montou vip e não terá mais direito a consumir as regalias do quarto do líder, como chocolates, bebidas, biscoitos, entre outros. No entanto, diferente do que alguns podem pensar, ele não perde o direito ao quarto.

Mesmo após colocar a fantasia do monstro da semana e cumprir o castigo pela primeira vez, ele pôde retornar aos seus aposentos no BBB 23. Ele ficou um pouco no quarto com Fred Nicácio e depois dormiu sozinho na cama.

Porém, é claro que a atitude de Ricardo de colocar o líder no monstro deixou o enfermeiro muito chateado e irritado. Cezar reclamou várias vezes para os colegas que nesta semana fará aniversário e que lamenta por não poder comer o bolo que seu grupo já estava planejando fazer para comemorar a data.

Ricardo x Cezar

Não é novidade que os dois não se bicam no programa, a dupla já brigou algumas vezes, como em jogos da discórdia e Cezar já vetou o brother de uma prova do anjo. Ricardo já era o alvo que Cezar pretende indicar no paredão desta semana e agora com o castigo do monstro, é certo que o enfermeiro mandará o biomédico para a berlinda.

Na hora de indicar Cezar e Cristian para o castigo, o nordestino disse que já sabia que ele seria a indicação de Cezar e que ser seu rival no jogo, o colocaria no monstro.

"Tadeu, não tem como negar, ele sabe que é meu arqui-inimigo aqui (...) Não tem como velho, eu sei que ela vai me indicar para o paredão. Então enquanto eu estiver aqui, a gente vai ter que jogar esse jogo", afirmou Ricardo. "Então temos um líder no monstro", se surpreendeu o apresentador. Veja como foi:

"Então temos um líder no monstro", se surpreendeu o apresentador.

O líder já foi para o monstro no BBB?

Esta não é a primeira vez que um líder vai parar no monstro, a atitude quase suicida no jogo já ocorreu outras três vezes, no BBB 17, 18 e também de 2022.

BBB 17

Em 2017, Leda venceu a quarta prova do anjo da temporada. Ela colocou Daniel no castigo e escolheu também Pedro Falcão, que naquela semana era líder. Nesta época, a regra que o líder era enviado direto para a xepa ainda não existia. Por fim, Leda teve sorte e não foi indicada pelo líder para o paredão. Pedro acabou enviando Manoel.

BBB 19

No Big Brother Brasil de 2019, a atitude de Isabella deixou tensão no ar. Após ser coroado anjo da semana, ela colocou a líder Elana ao lado de seu amigo Danrley no castigo do monstro. Ela se vestiu de Rainha e ele de Bobo da Corte.

Elana não esqueceu da atitude da loira e a indicou ao paredão. Isabella acabou se dando mal e foi eliminada com 63,81% dos votos. Ela não foi para a xepa, porque esta regra só nasceu no BBB 20.

BBB 22

Eliezer acabou no castigo do monstro no Big Brother 2022, mas não por culpa da prova do anjo. Ele foi parar na tarefa por causa de uma consequência de um jogo da discórdia. Natália precisou fazer uma escolha para um "Monstro Extra" e acabou colocando o rapaz, que tinha um affair com ela na época. A decisão da modelo acabou gerando intrigas entre eles.

Apesar de ficar fantasiado e cumprir o monstro, Eli não perdeu estalecas, nem foi para a xepa ou perdeu o acesso ao quarto do líder.

Apesar de ficar fantasiado e cumprir o monstro, Eli não perdeu estalecas, nem foi para a xepa ou perdeu o acesso ao quarto do líder.

