Gabriel, Domitila ou Cezar? Porcentagem da votação BBB 23 Gshow aponta eliminado

A segundo paredão do BBB 23 está sendo disputada por Gabriel, Domitila e Cezar, e dois deles ganhará a chance de continuar na casa mais vigiada do Brasil. A votação segue aberta no Gshow, mas as parciais já apontam quem deve ser o primeiro eliminado desta temporada.

A eliminação do BBB 23 será nesta terça-feira.

Como está a votação do BBB 23?

Gabriel: ele tem 24 anos de idade, é administrador e modelo. O rapaz entrou no jogo com a casa de vidro, quando derrotou Manoel e conquistou uma das vagas do confinamento. Logo no começo do programa se envolveu com Bruna Griphao, o que acabou gerando polêmica. O jovem foi acusado de ser tóxico e abusivo com a moça e até levou uma chamada ao vivo de Tadeu Schmidt.

Domitila Barros: ela tem 38 anos de idade, é natural do Recife, Pernambuco, é modelo e ativista social. Ela conquistou sua fama quando participou do miss Alemanha, competição que saiu campeã. Ela foi a primeira imigrante e negra a ser coroada no país europeu.

Cezar: o rapaz tem 34 anos de idade, é enfermeiro e natural de Salvador, na Bahia. No entanto, o profissional da saúde mora em Brasília há alguns anos, local em que atua na UTI neonatal e emergência de dois hospital.

Como votar no Gshow

Saber como votar no BBB 23 é o primeiro passo para definir quem sai do BBB 23 hoje. A votação oficial do programa é disponibilizada no Gshow e apenas os votos por lá são contabilizados pela produção do programa para definir o futuro dos competidores.

Agora vamos ao passo a passo de como votar no BBB 23: