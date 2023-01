Como vai ser a dinâmica e quem vai para o 2º paredão do BBB 23

Segundo paredão do BBB 23 será formado no domingo (29) - Foto: Reprodução/Rede Globo

O segundo paredão do BBB 23 será formado no próximo domingo, 29, mas os brothers já começaram a traçar estratégias para se livrarem da berlinda. Cara de Sapato, líder da semana, indicará uma pessoa e também arrematou o Poder Curinga, que dará a oportunidade de tirar um dos mais votados pela casa da votação popular. A dinâmica desta semana também terá Prova Bate e Volta.

Como será a formação de paredão?

A segunda formação de paredão do BBB 23 contará com imunização do anjo, indicação do líder, contragolpe, duas pessoas mais votadas pela casa e Prova Bate e Volta. A dinâmica ocorrerá da seguinte forma:

Anjo: o vencedor da Prova do Anjo da semana imunizará outro brother e o livrará o paredão;

Líder: Cara de Sapato indicará um rival direto para a berlinda, que não terá direito a Prova Bate e Volta;

Contragolpe: o indicado do líder puxa outra pessoa para o paredão;

Votação da casa: os dois mais votados pela casa também vão para a berlinda;

Poder Coringa: Cara de Sapato, que arrematou o poder, poderá vetar um dos mais votados da casa de ir ao paredão. A terceira pessoa que tiver mais votos entra no lugar de quem foi vetado.

Prova Bate e Volta: o escolhido no contragolpe e os indicados pela casa ganham a chance de escapar da berlinda.

Vale lembrar que Fred Nicácio está imunizado após voltar do Quarto Secreto. O médico não poderá ser votado nessa semana, assim como o escolhido pelo anjo.

Quem está no paredão do BBB 23?

Os primeiros nomes que podem ser indicados ao segundo paredão da temporada já começaram ser cogitados pelos brothers.

Na madrugada desta sexta-feira, 27, Cara de Sapato, Fred e Larissa traçaram estratégias para a berlinda e o lutador de MMA revelou sua possível indicação.

"Se tiver Bate-Volta e se ele [Cara de Sapato] colocar o Black, daí ele contragolpeia a Tina. Não é isso?", questionou Larissa. "Acho que só vai ter contragolpe. Quem teve o contragolpe? O mais votado da casa, né? Então, a indicação de vocês foi Caubói e Key e eles não tiveram contragolpe", responde Fred.

"Vai ser a indicação do Sapato no Cristian ou Black", continua o jornalista. "Eu prefiro indicar o Cristian pelo início do jogo", explica o líder da semana. Os membros do VIP especularam que Mc Guimê também pode ser votado pela casa.

Um dos maiores alvos da casa nesta semana é Gabriel. Após a situação com Bruna Griphao, o brother se afastou de alguns aliados e se tornou um dos nomes mais comentados entre os participantes - até mesmo pessoas próximas a ele, como Paula e Guimê, afirmaram que não lhe dariam o Anjo para não ser indicados ao paredão no lugar do modelo.

O que é o Poder Curinga do BBB 23?

O Poder Curinga está de volta nessa semana! Se trata de um benefício que pode ser adquirido pelos brothers através das estalecas. Quem der o maior lance, arremata o poder.

Quem ficou com o Poder Curinga dessa vez foi Cara de Sapato, que também é líder. O card dessa semana vale um veto no paredão - o lutador poderá livrar um dos mais votados pela casa da berlinda.

Após arrematar o poder, Ricardo e Sapato conversaram sobre a possibilidade de salvar Gabriel da votação popular, pois ele provavelmente seria eliminado. "Tudo indica, de acordo com o nosso raciocínio, com as coisas que aconteceram, que o Gabriel sai", disse o líder.

Em seguida, o biomédico disse que o lutador pode salvar Gabriel da berlinda e deixar três membros do outro grupo na votação popular.