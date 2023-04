Gshow votação BBB 23 aberta para o 14º paredão

A votação BBB 23 para o 14º paredão da temporada já está aberta! Aline Wirley, Amanda e Cezar disputam a permanência na casa, mas um deles deixará a competição pelo prêmio milionário nesta quinta, 13. Enquanto isso, o público pode participar da enquete oficial no Gshow e escolher quem deve ser o próximo eliminado.

VEJA: parcial enquete UOL

Como participar da votação BBB 23 no Gshow?

Qualquer pessoa pode participar da votação no Gshow, basta ter uma conta gratuita Globo.com. É possível votar através do celular ou no computador de forma ilimitada. Siga o passo a passo:

Passo 1: a primeira coisa a se fazer é entrar no site do Gshow, seja via smartphone ou computador. Quem preferir também pode baixar o aplicativo disponível para iOs e Android na App Store ou Google Play;

Passo 2: você já encontrará a votação do BBB 23 logo na página inicial. Clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?' para ser redirecionado.

Passo 3: antes de votar, o sistema irá pedir para você se identifique. Se você já tem uma conta Globo.com, basta entrar com seu e-mail e senha e seguir para a votação BBB 23.

Se essa é a sua primeira vez participando, clique em 'cadastre-se' para fazer o registro. É necessário inserir dados como nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência, e-mail e criar uma senha. Depois, concorde com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: agora você já pode votar! Clique no nome do brother que você deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 5: aguarde a confirmação do voto. Se quiser participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Veja: Ranking porcentagem BBB: as rejeições das eliminações de 2023

Quem votou em quem

O 14º paredão foi formado na terça-feira, 11, logo após a eliminação de Fred Nicácio. A dinâmica faz parte da semana turbo, que contará com três provas do líder e três eliminações nos próximos dias.

A dinâmica começou com a indicação de Sarah Aline, que venceu a prova, e mandou Amanda direto para a berlinda. Em seguida, os brothers fizeram uma votação aberta na sala e os dois mais votados foram para o paredão. Cezar recebeu cinco votos, enquanto Aline teve dois. Não houve prova Bate-Volta.

Cezar vota em Aline Wirley;

Amanda vota em Cezar;

Domitila Barros vota em Aline Wirley;

Aline Wirley vota em Cezar;

Larissa vota em Cezar;

Ricardo vota em Cezar;

Bruna Griphao vota em Cezar.

Como está a votação BBB 23?

A votação BBB 23 está aberta desde ontem, e o público já começa a escolher quem deve ser o próximo a deixar a casa. De acordo com a enquete UOL, até às 14h de hoje, a disputa está acirrada entre os três brothers, mas Cezar ainda está na frente.

O enfermeiro soma 36,42% dos mais de 69 mil votos até agora. Quem está em segundo lugar é Amanda, que tem 34,21% e está com menos de 2% de diferença para o primeiro lugar. Ainda é possível que haja uma reviravolta até o momento da eliminação.

Aline está em terceiro lugar, mas não muito distante dos adversários. A cantora tem 29,37% dos votos e também não está totalmente salva devido a baixa diferença entre eles.

A enquete extraoficial do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no Gshow. A pesquisa é utilizada apenas para saber a opinião do público antes do anúncio do resultado da berlinda por Tadeu Schmidt.

O BBB 23 vai eliminar mais cinco brothers antes da grande final, marcada para o dia 25 de abril. Apenas três participantes concorrem ao prêmio que já ultrapassa a casa de R$ 2 milhões.