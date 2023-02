Horário do BBB 23: que horas começa a Prova do Líder hoje? (9/02)

Mais uma Prova do Líder será realizada no BBB 23 desta quinta-feira, 9. Antes do início da disputa, o atual líder Gustavo, Cezar e Gabriel Santana vão ter a oportunidade de vetar três rivais da competição, que vai ao ar ao vivo durante o programa de hoje.

+ Vai ter veto hoje?

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa terá duração de 1h30 e fica no ar até às 23h55, seguido do Lady Night.

A edição desta quinta começa mostrando os melhores momentos da festa do líder Gustavo, qu e aconteceu nesta madrugada. Os internautas reclamaram da falta de ânimo dos brothers durante o evento, que rendeu poucas emoções.

Entre as conversas mais importantes que aconteceram na noite, está Key revelando para Nicácio que caubói deve vetar Ricardo, Fred ou Bruna Griphao da Prova do Líder, Cristian traindo o próprio grupo e revelando um segredo de Nicácio para Amanda e Cara de Sapato, além do ciúmes de Key em relação a caubói e outras participantes.

A edição também mostrará o Big Fone, que tocou na manhã de hoje. Gustavo atendeu, mas a notícia não era boa: ele já está no paredão. O fazendeiro teve que escolher alguém para acompanhá-lo na berlinda e puxou Bruno, do grupo rival. O programa de hoje explicará como será a dinâmica desta semana.

Por fim, será realizada a Prova do Líder. Ainda não se sabe como será a dinâmica, que pode exigir habilidade, agilidade, inteligência ou resistência.

Quem Gustavo vai vetar da Prova do Líder?

Gustavo já tem algumas opções para vetar da Prova do Líder. Em conversa com Fred Nicácio na madrugada desta quinta, Key Alves revelou para a colega quem o caubói pensa em tirar da disputa.

"Amanhã vai ter veto. Ele tinha que vetar Sapato", diz Nicácio. "Ele vai vetar o Alface. Se tiver mais, acho que Alface e Fred", revela a jogadora de vôlei.

O médico então sugeriu o nome de Larissa, já que a personal trainer é boa de prova. Key discordou, dizendo que Bruna Griphao é melhor do que a amiga. “Mas ele vai querer vetar?”, questiona o médico. “Vai vetar. Por que senão vai vetar quem?”, rebate a atleta.

Nicácio encerrou o papo dizendo que Gustavo deveria vetar Amanda ou Ricardo por serem bons de prova. "Sapato não pode vetar porque aí vai ficar feio”, concluiu o médico.

Além do veto de Gustavo, Gabriel Santana e Cezar, que voltaram do terceiro paredão, também vão ter a oportunidade de tirar duas pessoas da prova.

Dinâmica da semana BBB 23

A dinâmica da semana do BBB 23 será explicada nesta quinta pelo apresentador Tadeu Schmidt. Por enquanto, dois brothers já estão no paredão - Gustavo e Bruno.

Hoje, haverá um novo líder e a divisão do VIP e xepa. Na sexta, os grupos vão às compras - esse é momento que é revelado o Poder Curinga da semana e os brothers fazem seus lances no confessionário. Quem der o maior valor em estalecas, arremata o benefício. Também é dia de mais uma festa.

Sábado os brothers competem pelo Anjo. O vencedor da disputa também escolhe quem deve cumprir o castigo do Monstro e ganha a chance de assistir vídeos gravados pela família.

No domingo, formação de paredão e prova bate e volta. A semana continua com o Jogo da Discórdia, na segunda-feira, e a temida eliminação na terça. O ciclo termina na quarta-feira com a festa do líder.