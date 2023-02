O que acontece com quem atender o Big Fone hoje no BBB 23

Quando o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 23 quem atendeu ao telefone não sofreu consequências e ainda teve a chance de enviar rivais para a berlinda. Porém, esta semana será diferente e quem correr para atende-lo vai acabar se dando mal. Confira quais serão as regras da dinâmica!

O que vai acontecer no Big Fone de hoje (9)?

Quem atender ao Big Fone estará imediatamente no paredão. Além disso, o participante terá que escolher mais alguém do confinamento para ser enviado à berlinda da semana.

Os dois estarão automaticamente no paredão, mas há uma chance de escapar. Se um dos emparedados pelo Big Fone conseguir vencer a prova do líder, estará fora da disputa por permanência.

O Big Fone irá tocar hoje, quinta-feira (9), às 11h46, e terá exibição ao vivo na TV Globo e Globoplay. No programa desta quinta-feira, a noite, o momento será mostrado já editado durante a edição.

Como os brothers passaram a madrugada na festa do líder Gustavo, caso a produção não os acorde antes com o despertador para a realização do raio-x, é possível que os brothers estejam dormindo e o público acompanhe os competidores acordando no susto e correndo até o telefone, como já ocorreu em outras temporadas.

Quando é a prova do líder que pode livrar um deles

A prova do líder será realizada nesta quinta-feira (9) no programa ao vivo que começa depois da novela Travessia, às 22h25. A disputa vai definir quem é novo chefão ou nova chefona da casa e assim definirá a divisão entre vip e xepa desta semana.

Se quem atendeu ao Big Fone, ou quem foi indicado, ganhar a prova, foge do paredão. Se nenhum deles colocar a mão na liderança, não há mais como escapar da dinâmica até o dia da formação de paredão. O apresentador Tadeu Schmidt ainda não soltou os detalhes da berlinda desta semana, mas é possível que eles tenham vaga na prova bate e volta. Assim, haverá mais uma chance de escapar.

Nesta quinta-feira, Tadeu contará ao público como será a quarta formação de paredão. Antes da prova do líder começar, o apresentador sempre explica os detalhes da nova dinâmica semanal.

Telefone já tocou uma vez no BBB 23

O Big Fone desta quinta-feira não marcará a primeira vez que o temido telefonema dá às caras na temporada. No último sábado, 4 de fevereiro, o telefone tocou e foi atendido por Tina. Diferente do participante que atender hoje, a modelo não ganhou desvantagens. Ela pôde indicar dois participantes direto para a berlinda e escolheu Domitila e Gabriel.

No domingo (5), durante a formação de paredão, Domitila foi salva por Paula, que tinha o poder coringa em mãos. Já Gabriel permaneceu e teve direito a um contragolpe. Ele não podia puxar quem o indicou, no caso Tina, e nem quem tinha o poder coringa, Paula, e por isso contragolpeou em Amanda.

A médica acabou se salvando no bate e volta e ficaram no paredão Gabriel, Cezar, que foi indicação da casa, e ironicamente Tina, que acabou indo parar no paredão por causa da indicação do líder Gustavo. No dia da decisão do paredão, terça-feira (7), Tina acabou eliminada.

Veja como foi o momento em que Tina atendeu ao telefone:

