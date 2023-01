Paredão do BBB 23 explicado: como vai ser a votação hoje

O primeiro paredão do BBB 23 será formado hoje, domingo (22), e o público já está ansioso para ver os rostos que estarão na berlinda. Tudo será em dupla, desde a decisão dos votos de cada um no confessionário até as indicações. Diferente de outras semanas do reality show, duas votações serão abertas e não haverá eliminação na terça-feira (24), só na quinta-feira (26).

Como será o 1º paredão do BBB 23

O paredão de hoje irá começar com a dupla Aline Wirley e Bruno imunizando alguém. Eles terão que escolher uma dupla para receber o colar que conquistaram na prova do anjo. Depois, as líderes Bruna Griphao e Larissa poderão fazer sua indicação. Tudo deve ser feito em consenso.

Depois, cada dupla entrará no confessionário para dar o seu voto. Tina e Guimê terão vantagem, pois a sister ganhou o leilão do poder coringa, que dará a eles voto de peso 2. No final, serão contabilizados os votos e o apresentador Tadeu Schmidt informará quem levou a pior. Em caso de empate, a decisão fica com as líderes.

Em seguida, a dupla que foi a mais votada da casa terá o poder do contragolpe. Eles puxarão alguém para a berlinda e ambos terão o direito a participar da prova bate-volta. Apenas os indicados pelas líderes ficarão de fora desta disputa.

Quem ganha a prova escapa do paredão e os outros seguem na berlinda, que será apenas entre duas duplas essa semana. Porém, o jogo ainda ganhará reviravoltas. A votação que será aberta após a formação de paredão será para definir qual dupla irá para um quarto secreto.

Quarto secreto

Na terça-feira (24), a votação será encerrada. Os participantes vão ser "enganados" e acreditarão que a dupla mais votada está eliminada, mas eles seguirão para o quarto secreto, que apenas o público sabe até agora. Quando eles estiverem lá, uma nova votação será aberta.

Desta vez, o público irá votar em quem deve ser eliminado. Esta nova enquete será encerrada na quinta-feira (26), dia em que um deles vai deixar o programa de vez e outro retornará ao confinamento para surpreender os colegas.

Divisão de grupos: deserto x fundo do mar

Por enquanto, o jogo está dividido entre os quartos do BBB 23 e os votos neste primeiro paredão devem deixar isso bem claro.

Quem está no deserto está com maior afinidade e quase todos eles também são do Vip. Já no Fundo do Mar, estão todos da Xepa e há rivais de participantes do outro quarto, como Key Alves que já deixou claro que não gosta de Bruna Griphao, e Fred Nicácio, que já discutiu com Gabriel.

O jogo é em dupla nesta primeira semana e o primeiro paredão ainda será formado. No entanto, depois que a competição voltar a ser individual, é provável que esses grupos ganhem alterações e também sub-grupos nasçam no reality show.

Deserto

Bruna Griphao

Larissa

Bruno

Aline Wirley

Amanda

Cara de Sapato

Fred

Ricardo

Tina

MC Guimê

Paula

Gabriel

Fundo do Mar