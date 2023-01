Dinâmica da semana do BBB 23 tem quarto secreto e bate-volta

Agora que a prova do líder foi realizada e Bruna Gripao e Larissa foram coroadas, o paredão do BBB 23 começa a ganhar forma. E para esquentar o jogo e não deixar o reality flopar, Boninho preparou um paredão duplo com direito a quarto secreto e o tradicional bate-volta.

Nesta sexta-feira (20), os brothers já começarão a se preparar para o paredão. Os participantes irão estrear o poder coringa, uma novidade da temporada, que irá afetar o jogo.

1 - Primeiro poder coringa da temporada na sexta- esta vantagem poderá ser adquirida por um participante por meio de um leilão que acontecerá na casa nesta sexta (20). Durante o raio-x, cada um saberá qual é esse poder e depois dará seu lance em estalecas. Quem oferecer o maior valor conquistará o prêmio. Nesta semana, a vantagem será: "o voto da dupla terá o peso 2".

2 - Prova do anjo no sábado - a disputa pelo colar de imunidade será realizada no sábado (21). A dinâmica não será autoimune, ou seja, quem vencer a prova do anjo desta primeira semana de BBB 23 terá que imunizar alguém na noite de paredão.

3 - Formação de paredão no domingo - a berlinda será formada no domingo (21). A dinâmica será a seguinte. Primeiro a dupla que venceu o anjo vai imunizar uma dupla de colegas. Em seguida, Larissa e Bruna Gripao, líderes, poderão revelar sua indicação. Depois, a casa votará e mais uma dupla vai parar na berlinda. Essa segunda dupla terá o poder do contragolpe.

A dupla que foi mais votada pela casa e a que caiu no paredão do BBB 23 por causa do contragolpe vão disputar a prova bate e volta. Quem vencer escapa. Em seguida, será aberta ao público uma votação para definir quem entre as duas duplas que restaram na berlinda vão para um quarto secreto.

4 - Quarto Secreto na terça - a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Por lá, eles ficarão até quinta-feira (26), enquanto o público estiver empenhado em uma segunda votação, que definirá quem sai do jogo e quem volta ao confinamento. Tanto a eliminação quanto o retorno do campeão do quarto secreto serão na quinta, dia que também marca a prova do líder.

O apresentador Tadeu Schmidt deu dois recados importantes na quinta-feira (19). Cada um da dupla vencedora da prova do líder, Bruna e Larissa, terá o poder de vetar duas pessoas da próxima prova do líder. Além disso, o vencedor do quarto secreto estará imune e terá poder de vetar mais uma pessoa da disputa pela liderança.

