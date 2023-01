Paredão Fred e Marília x Key e Gustavo: quem sai do BBB hoje

Duplas competem pelo favoritismo do público e quem for para o quarto secreto corre risco de eliminação.

A primeira semana do BBB 23 foi intensa e as emoções prometem ficar ainda mais afloradas com o primeiro paredão da temporada. Uma dupla entre Fred e Marília e Key e Gustavo irá ser escolhida pelo público para ir parar no quarto secreto. Quem sai do BBB hoje, terça-feira (24), e vai direto para lá? Parciais já apontam o possível resultado!

Quem sai do BBB hoje e vai para o quarto secreto?

De acordo com a parcial do DCI, quem sai do BBB hoje e segue para o quarto secreto é a dupla Marília e Fred Nicácio. O camarote e a pipoca estão disparados na frente dos adversários de berlinda, somando 76,6% dos mais de 110 mil votos contabilizados até agora, faixa das 10h30 desta terça-feira. Key e Gustavo parecem distante da chance de ir para o quarto secreto, somando apenas 23,4%.

No UOL, o cenário se repete. Fred e Marília são apontados como quem sai do BBB hoje e segue direto para o cômodo especial. Eles somam 72,23% dos mais de 76 mil votos, enquanto Key e Gustavo ficam com 27,77%. A votação não tem ganhado muitas mudanças, o médico e a maquiadora estão em primeiro desde que a enquete foi lançada.

A votação no diário do Nordeste também não choca, pois por lá a dupla Fred Nicácio e Marília também estão na frente. Eles somam 75,7% dos mais de 16 mil votos somados e assumem a liderança com folga. Em seguida, aparecem Key e Gustavo com 24,3%. Este é o mesmo cenário que a parcial já vinha apontando desde ontem.

Nem mesmo o jogo da discórdia da semana, que tem o poder de alterar o caminho do paredão, mudou o andamento das parciais. Porém, é bom lembrar que as enquetes extraoficiais não tem poder para afetar o jogo e são apenas um espelho da votação no Gshow.

Que horas começa o BBB 23 hoje

O BBB 23 começa hoje às 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, o reality show ficará no ar durante 1 hora e 35 minutos, terminando por volta da meia-noite. Neste episódio, será revelado quem sai do BBB hoje e já seguirá para o quarto secreto.

Haverá uma câmera especial no pay per view voltada para o quarto secreto, caso o público queira acompanhar de perto a dinâmica. Ainda hoje, será liberada uma nova votação no site oficial da emissora. Por lá, o público decidirá quem entre os dois moradores do quarto secreto será eliminado na quinta-feira (26).

Programação dos próximos dias

Hoje, terça-feira (24): paredão para definir quem sai do BBB hoje e vai para o quarto secreto

Quarta-feira (25): festa do líder

Quinta-feira (26): eliminação de alguém do quarto secreto, retorno do vencedor e prova do líder

