Acompanhe: jogo da discórdia BBB 23 tem plaquinhas de 'bomba' e 'juntos na final'

Jogo acontece na véspera do resultado do paredão do BBB 23

O BBB 23 completou uma semana nesta segunda-feira, 23 de janeiro, e de quebra os jogadores participaram do tradicional jogo da discórdia. Os brothers precisaram criar seus pódios, divididos entre "juntos na final" e "bomba", e o resultado não poderia ser diferente: fogo no parquinho.

Veja as plaquinhas escolhidas pelos 22 participantes do Big Brother Brasil 2023.

Como foram as plaquinhas do jogo da discórdia?

Acompanhe em tempo real a distribuição de plaquinhas no jogo da discórdia:

Juntos na final 🏆: Key escolheu Gustavo

Bomba 💣: Gabriel e Guimê

Juntos na final 🏆: Marília escolheu Fred Nicácio

Bomba 💣: Gabriel e Paula

Juntos na final 🏆: Ricardo escolheu Fred

Bomba 💣: Marília e Fred Nicácio

Juntos na final 🏆: Fred escolheu Ricardo

Bomba 💣: Domitila e Cristian

Juntos na final 🏆: Marvvila escolheu Sarah

Bomba 💣: Gabriel e Guimê

Juntos na final 🏆: Gabriel Mosca escolheu Sarah

Bomba 💣: Gabriel e Guimê

Juntos na final 🏆: Sarah escolheu Marvvila

Bomba 💣: Gabriel e Guimê

Juntos na final 🏆: Gabriel escolheu Paula

Bomba 💣: Marília e Fred Nicácio

Juntos na final 🏆: Larissa escolheu Bruna

Bomba 💣: Key e Gustavo

Quem está no paredão da semana?

Fred Nicácio e Marília e Key e Gustavo estão no primeiro paredão do BBB 23. As líderes Larissa e Bruna Griphao indicaram Key e Gustavo, que não puderam participar do bate-volta.

Já pela casa, Fred e Marília foram os mais votados. Eles tiveram o poder do contragolpe e por isso puxaram Gabriel e Paula para a berlinda.

Fred e Ricardo estavam imunes por causa da prova de resistência que foi realizada na estreia do programa. Além deles, a dupla imunizada pelos anjos Bruno e Aline Wirley também conseguiu escapar da mira dos confinados.

A eliminação não será em dupla e também não acontecerá na terça-feira (24), como sempre ocorre no programa. Isso porque o paredão será dividido em duas etapas. Assim, as duas duplas que competem nesta votação brigarão para ver quem vai para um quarto secreto.