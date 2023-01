Porcentagem BBB 23 da manhã mostra resultado do quarto secreto

Duas duplas deram azar e caíram no primeiro paredão do BBB 23. Agora é ter sorte e torcer para que o público ajude a ficar. Para descobrir como anda a torcida de cada emparedado nesta berlinda, conferimos a porcentagem das enquetes do Jornal DCI e do UOL. Na terça-feira (24), uma dupla será levada ao aguardado quarto secreto!

Como está a porcentagem na parcial do DCI

A enquete do DCI indica que a dupla Fred Nicácio e Marília deve ir parar no quarto secreto. O médico e a maquiadora tem uma alta porcentagem na parcial e lideram com folga. Os participantes somam 75,1% dos 35 mil votos contabilizados até agora, o que equivale a mais de 26 mil votos direcionados para eles.

Gustavo e Key estão bem distante dos colegas, com apenas 24,9% da preferência do público em vê-los no quarto secreto do BBB 23. A porcentagem da dupla equivale a um número distante dos colegas, pouco mais de 8700 mil votos.

Este resultado está sendo apontado deste a madrugada. Por volta das duas horas da manhã, Nicácio e Marília já estava na frente da parcial, com mais 77,40% dos mais de 19 mil votos que haviam sido somados até então.

Enquete UOL do BBB 23 - porcentagem

A enquete do UOL indica o mesmo resultado da parcial do DCI. Por lá, a diferença da porcentagem entre as duplas é um pouco maior e Marília e Nicácio somam 77,03% dos votos. Gustavo e Key estão com 22,97% dos mais de 20 mil votos somados, o que leva a acreditar que eles ficarão de fora da dinâmica do quarto secreto deste primeiro paredão da edição.

Essa parcial também não apresentou grandes mudanças, a não ser a quantidade de votos. Na madrugada, Fred e Marília estava com 78,90% dos mais de 7700 votos somados até então, enquanto Key e Gustavo tinham apenas 21,10%.

Como votar para enviar uma dupla ao quarto secreto

Para levar Nicácio e Marília ou Key e Gustavo para o quarto secreto é necessário votar no site oficial do reality show, o Gshow. Por lá você irá encontrar a única enquete oficial do programa. Será necessário ter uma conta Globo para conseguir votar, mas o processo é rápido, gratuito e simples.

1 - Acesse o site (https://gshow.globo.com/) e clique na aba do Big Brother Brasil. Caso prefira agilizar o processo, é só ir direto para a página do programa no endereço (https://gshow.globo.com/realities/bbb/)

2 - Clique na enquete "Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto?" que estará no começo da página

3 - Clique na dupla em que deseja votar. Neste momento, abrirá uma caixinha pedindo que você informe seu e-mail e senha cadastrados no site. Caso ainda não tenha, clique em "cadastre-se"

4 - Agora informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

5 - Confirme os termos de uso e aperte "cadastrar"

6 - Pronto, agora você já tem uma conta. Pode voltar para a enquete e se necessário clicar novamente na dupla que selecionou

7 - Passe pela verificação de robôs ao clicar na caixinha "Sou Humano"

8 - Seu voto será processado, aguarde a mensagem "Você votou em" e o nome da dupla que escolheu

9 - Caso queira repetir o processo, clique em "votar novamente". Não há limite de votos!

É bom lembrar que esta votação irá determinar apenas quem vai para o quarto secreto e não o eliminado da semana. Depois que uma dupla for escolhida para a dinâmica, uma nova votação será aberta para definir quem deve sair do jogo.

