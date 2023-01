Quem está no paredão do BBB 23 e quem votou em quem na 1ª berlinda

O primeiro paredão do BBB 23 está definido e quem corre perigo são as duplas Fred Nicácio e Marília e Key e Gustavo. Neste domingo, 22, Gabriel e Paula conseguiram escapar com a prova bate-volta e garantem mais uma semana no jogo. Confira como foram os votos dos participantes.

Quem está no paredão do BBB 23?

Fred Nicácio e Marília e Key e Gustavo estão no primeiro paredão do BBB 23. As líderes Larissa e Bruna Griphao indicaram Key e Gustavo, que não puderam participar do bate-volta.

Já pela casa, Fred e Marília foram os mais votados. Eles tiveram o poder do contragolpe e por isso puxaram Gabriel e Paula para a berlinda.

Fred e Ricardo estavam imunes por causa da prova de resistência que foi realizada na estreia do programa. Além deles, a dupla imunizada pelos anjos Bruno e Aline Wirley também conseguiu escapar da mira dos confinados.

Quem votou em quem no paredão?

As líderes Bruna Gripaho e Larissa indicaram: Key e Gustavo

Bruno e Aline Wirley votaram em: Fred Nicácio e Marília

Amanda e Cara de Sapato votaram em: Fred Nicácio e Marília

Fred e Ricardo votaram em: Fred Nicácio e Marília

Tina e MC Guimê votaram em: Fred Nicácio e Marília - peso 2

Paula e Gabriel votaram em: Fred Nicácio e Marília

Cristian e Marvvila votaram em: Gabriel e Paula

Key Alves e Gustavo votaram em: Gabriel e Paula

Cezar e Domitila Barros votaram em: Gabriel e Paula

Gabriel Santana e Sarah Aline votaram em: Gabriel e Paula

Fred Nicácio e Marília votaram em: Gabriel e Paula

Quando será a eliminação?

A eliminação não será em dupla e também não acontecerá na terça-feira (24), como sempre ocorre no programa. Isso porque o paredão será dividido em duas etapas. Assim, as duas duplas que competem nesta votação brigarão para ver quem vai para um quarto secreto.

Na terça-feira (24), a votação será encerrada e a dupla mais votada deixa o confinamento direto para o espaço especial. Eles ficarão neste local separado por dois dias, enquanto uma nova votação é aberta no site do reality show. Na quinta-feira (26), esta nova enquete é encerrada e só então alguém será eliminado de verdade.

Uma pessoa da dupla será retirada do jogo pelo público e a outra terá uma nova chance e poderá voltar para o confinamento do BBB 23. Entenda a dinâmica:

