Quantos paredões Domitila foi? Sister é recordista do BBB 23

Domitila Barros está na mira dos brothers desde o início do jogo e é a recordista de paredões no BBB 23 até o momento. Além das berlindas que participou, ela ainda esteve em outras duas mas escapou ao vencer a Prova Bate-Volta. Quem também já foi bastante para as votações populares é Cezar.

Quem foi para mais paredões no BBB 23?

Em nove semanas de BBB 23, Domitila Barros já foi para cinco paredões. A ativista social foi indicada sete vezes, mas conseguiu se salvar da berlinda na Prova Bate-Volta.

Esse é o maior número de paredões que um participante do BBB 23 foi até agora. Em segundo lugar está Cezar Black, com quatro. Os demais brothers foram para dois, um ou nenhuma berlinda.

Nas redes sociais, fãs da sister afirmam que ela está sendo perseguida pelos demais participantes. A maior rivalidade de Domitila era Fred, eliminado no 10º paredão. Ela também é alvo de Bruna Griphao, que já a indicou ambas as vezes em que pegou a liderança.

O paredão que Domitila mais teve chances de sair foi justamente o que eliminou Fred - a diferença de porcentagem entre a Miss Alemanha e o influenciador digital foi menos de 2%. Já em outras berlindas, ela foi uma das menos votadas.

O recordista de paredões da história do Big Brother Brasil é Babu Santana, que enfrentou 10 berlindas no BBB 20. O segundo lugar fica com Ana Carolina, do BBB 9, que foi a sete votações populares.

Veja o ranking de número de paredões do BBB 23:

5 paredões: Domitila Barros

4 paredões: Cezar

3 paredões: Fred Nicácio

2 paredões: Ricardo, Gabriel Santana, Key Alves e Fred

1 paredão: Sarah Aline, Amanda, Paula, Gabriel, Marília, Gustavo, Cristian, Larissa e Tina

Ainda não foram para o paredão: Bruna Griphao, Marvvila e Aline Wirley

Quem é o favorito para ganhar o BBB 23?

Ricardo 'Alface' e Domitila Barros são os favoritos da audiência, de acordo com a enquete UOL consultada nesta quarta-feira, 22. Se a Miss Alemanha manter o resultado até a final, é possível que ela pegue ao menos um segundo lugar no pódio.

O biomédico lidera a enquete com 37,33% dos votos, enquanto Domitila vem logo atrás com 36,66%. A diferença entre eles é de menos de 1% e tudo pode mudar até a data da final, que será em abril. Já são mais de 4 mil votos.

Vale lembrar que a enquete não tem influência sobre o resultado oficial do programa e é usada apenas para saber a opinião do público sobre os brothers.

Quem já saiu do BBB 23?

Dez brothers já foram eliminados do BBB 23 através dos paredões. O programa também teve três baixas inesperadas com a desistência de Bruno e a expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato, o que fez com a produção promovesse a dinâmica da repescagem.

1º paredão: Marília eliminada com 52,70% dos votos contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel foi eliminado com 53,30% dos votos contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão: Tina eliminada com 54,12% dos votos contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula saiu com 72,4% dos votos contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian foi eliminado com 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred.

6º paredão: Gustavo deixou o BBB 23 com 71,78% dos votos contra Fred Nicácio e Domitila Barros.

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

8º paredão: Key Alves saiu com 56,76% em uma disputa com Sarah Aline e Domitila Barros.

9º paredão: Larissa foi eliminada com 66,75% dos votos contra Ricardo, Domitila e Cezar.

10º paredão: Fred saiu do BBB 23 com 50,23% dos votos contra Domitila e Gabriel Santana.

Para que o jogo não termine antes do previsto, o BBB 23 irá trazer de volta dois brothers eliminados pela audiência. Nove entre os dez primeiros que deixaram a casa participam da dinâmica, já que Fred desistiu de participar.

Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa são os brothers que disputam as vagas. Os dois mais votados pela audiência retornam para a casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira, 23.