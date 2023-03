Com expulsão de Guimê e Sapato, o que acontece com os prêmios deles?

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 depois de passarem dos limites com Dania Mendez durante a festa do líder desta semana. Ao longo do jogo, eles acumularam cachê e prêmios, Sapato até ganhou um carro 0km. Mas eles perdem o direito a tudo isso com a expulsão? Desistências e expulsões são consideradas quebra de contrato no programa e acarreta em consequências aos indivíduos.

No ano passado, quando Maria foi expulsa por agressão, o colunista Fefito, do UOL, teve acesso a um contrato de participação no reality show e explicou que há cláusulas nele que explicam que em caso de desclassificação, o brother ou a sister fica sem remuneração, prêmios ou indenização pela Globo. "Ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa", completa o termo.

De acordo com a leitura do jornalista no documento, se o expulso ganhou dinheiro ou objetos em provas, pode acabar sem a recompensa. Fefito completa ao revelar que no total o contrato soma 14 páginas que deixam claro o que pode ou não ser feito no reality show, como agressões de qualquer tipo aos participantes ou membros da equipe do programa, entre outras atitudes que podem deixar um competidor sem prêmios.

Em quanto está o prêmio do BBB 23 agora?

O prêmio do BBB 23 é acumulativo, sendo assim agora está em R$ 2.010.000. Este valor foi batido na última terça-feira (14), na eliminação de Larissa. O prêmio do Big Brother Brasil estava estacionado em R$ 1,5 milhão desde 2010.

Em 2023, o programa trouxe uma novidade. Assim, em todas as semanas uma das marcas patrocinadoras do reality show adiciona uma quantia ao valor do prêmio e coloca ainda mais dinheiro no cheque do futuro vencedor quando os brothers acertam palpites sobre quem será o eliminado da semana.

A gente prometeu o MAIOR prêmio da história e ainda falta mais de um mês. BOTA PRA GIRAR! 🤑 pic.twitter.com/JAuEHc5yp4 — Stone no #BBB23 (@SejaStone) March 15, 2023

Quem continua no BBB 23?

O Big Brother Brasil perdeu 12 participantes até agora. Nove deles foram embora de forma tradicional, nos paredões semanais do programa. Já para outros três foi diferente. Bruno desistiu do programa em fevereiro e agora em março MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos.

Continuam no reality show lutando pelos prêmios 10 participantes, seis são do camarote e quatro do time dos anônimos:

Grupo Deserto

Aline Wirley (camarote)

Bruna Griphao (camarote)

Fred Desimpedidos (camarote)

Amanda (pipoca)

Grupo Fundo do Mar

Cezar Black (pipoca)

Domitila Barros (camarote)

Gabriel Santana (camarote)

Marvvila (camarote)

Sarah Aline (pipoca)

Ricardo Alface (pipoca)

