Festa do BBB 23 de sábado terá retrospectiva dos finalistas

Festa do BBB 23 de sábado deve ser a última do programa - Foto: Reprodução/Globo

A próxima festa do BBB 23 será comemorada no dia 22 de abril, no sábado. Ela ganhará o título Memórias e trará os melhores momentos dos participantes ao longo da temporada. Estarão presentes apenas quatro participantes. A comemoração deve ser a última da temporada, já que o reality show acaba em poucos dias.

Diferentemente da festa desta quarta-feira (19), em que a produção exibiu nos telões da casa fotos do banco pessoal dos confinados - enviadas por suas equipes e famílias - a festa de sábado trará imagens exclusivas que foram capitadas pelos competidores pelo celular da casa durante a edição. Além do banco de dados do próprio reality show.

Quem vai cantar na festa do BBB 23?

Não haverá convidado musical nesta festa do BBB 23, a trilha sonora será composta por trechos de shows de artistas que se apresentaram no palco do programa durante os três meses de confinamento. Apareceram no reality show em 2023 cantores como Anitta, Ivete Sangalo, Dilsinho, Luísa Sonza, Gloria Groove, Pitty, Negra Li, entre muitos outros.

As comidas e bebidas do cardápio serão escolhidos de acordo com o que os finalistas mais gostam. A transmissão do começo da festa será como sempre durante o programa o programa ao vivo e depois seguirá na Globoplay para os assinantes do Pay Per View. Os melhores momentos serão exibidos em um compilado no programa de domingo (23).

Nesta quinta-feira, 20 de abril, o resultado do décimo sétimo paredão será divulgado e a prova do finalista será realizada logo em seguida. Assim, o público já descobrirá quem fará parte do Top 4 que comemorará a festa do BBB 23 de sábado e também o primeiro participante a garantir uma vaga na grande final.

Que dia acaba o BBB 23?

A final do BBB 23 será no dia 25 de abril, a próxima terça-feira, logo após a novela Travessia. O pódio contará com três participantes. O grande campeão da temporada levará uma bolada superior a R$ 2,5 milhões para casa, enquanto o segundo colocado embolsará R$ 150 mil e o terceiro lugar ficará com R$ 50 mil.

Na edição passada, o título de vencedor ficou com R$ Arthur Aguiar. Na segunda posição, Paulo André foi coroado e Douglas Silva ficou com o terceiro lugar.

