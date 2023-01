Que horas começa e o que tem no BBB 23 hoje, sexta-feira (20/01)

A vigésima terceira edição do Big Brother Brasil vai completar 5 dias no ar e até agora já tem muito conteúdo para o público debater. Rivalidades estão se formando, brothers estão jogando e um novo poder será conquistado no BBB 23 hoje. Além disso, esta sexta-feira (20) terá mais uma festança para entreter os participantes.

VEJA: VIP e Xepa BBB23

Programação do BBB 23 hoje

O BBB 23 hoje será marcada por dois grandes eventos, um durante o período da manhã e outro a noite. O primeiro deles será a revelação do poder coringa para os competidores. Esta dinâmica será introduzida na temporada para mexer com o jogo, já que a cada semana um brother terá um poder especial.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou para os confinados que durante o raio-x desta sexta-feira (20) eles descobrirão qual o poder coringa desta semana. O público já sabe e a vantagem que será ter um voto com peso 2 na noite de formação de paredão, no domingo (22). Depois, cada brother dará um lance em estalecas e o maior valor leva o prêmio.

O dia deve ser tranquilo, já que o BBB 23 hoje não contará com a prova do anjo, que será realizada apenas no fim de semana. Os brothers poderão conversar sobre jogo ao longo do dia, ir para a academia, aproveitar as regalias do quarto do líder, resolver desavenças e definir alvos para os próximos dias.

Quando chegar a noite, eles se prepararão para mais uma festa, a segunda da temporada. A comemoração terá ar de carnaval e alguns convidados especiais que farão a alegria da galera.

Os shows serão do É o Tchan, o Monobloco e Saulo Fernandes. Cada um terá seu tempo de show, mas no final eles se reunirão em uma apresentação. Os brothers do BBB 23 hoje ganharão abadás customizados e a decoração será temática de carnaval, com direito a confetes, serpentinas, chapéu de frevo e muito mais.

O que tem sábado no BBB 23

Já no sábado, 21 de janeiro, será dia de acompanhar a primeira prova do anjo da temporada. Assim como as outras disputas desta primeira semana de edição, a prova será em dupla. A dinâmica não será autoimune. Então no domingo (22), dia de formação de paredão, a dupla vencedora terá que decidir em conjunto qual dupla do programa ficará com o calor de imunidade.

Programação dos próximos dias

Sábado (21): prova do anjo

Domingo (22): formação de paredão

Segunda-feira (23): jogo da discórdia

Terça-feira (24): uma dupla vai para o quarto secreto

Quarta-feira (25): festa do líder

Quinta-feira (26): eliminação de um brother da dupla do quarto secreto e retorno do outro