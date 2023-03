Big Fone do BBB 23 tocará hoje, sábado, 4 de março - Foto: Reprodução/Globo

Dinâmica vai tirar um participante do oitavo paredão da temporada.

Que horas toca o Big Fone hoje no BBB 23; 8º paredão da edição

O Big Fone irá tocar mais uma vez no BBB 23 neste sábado, 4 de março. A dinâmica vai ser realizada no período da noite e irá tirar um participante do oitavo paredão da temporada. Esta é a sexta vez que o temido telefonema tocará na casa nesta edição. Ele já foi atendido por Tina, Gustavo, Sarah Aline e MC Guimê.

Que horas o Big Fone vai tocar hoje?

O Big Fone irá tocar durante o programa ao vivo deste sábado (4) do BBB 23, que está marcado para começar às 22h25, após a novela Travessia. Quando o reality show começar, o apresentador Tadeu Schmidt informará ao público o momento exato em que o telefone tocará, se será no começo, durante ou final do programa de hoje.

Quem atender terá a missão de escolher se vai salvar Key Alves ou Cezar Black do oitavo paredão. Eles estão na berlinda desde o final da tarde de quarta-feira (1), quando MC Guimê atendeu o Big Fone e escolheu os dois para o desvantagem.

Caso o telefonema deste sábado seja atendido por Black ou Key, eles poderão se salvar, se quiserem. É importante ressaltar que o escolhido não ficará imune. Ou seja, no domingo (5), ele ou ela, correrá o risco de retornar à berlinda sendo votado pela casa ou indicado pelo líder da semana.

O participante que não for escolhido para ser salvo no Big Fone de hoje ainda terá mais uma chance de escapar do paredão, com a prova bate e volta que será realizada após a oitava formação e livrará dois participantes esta semana.

Para acompanhar o momento em que o Big Fone tocará, é só ficar ligado no programa ao vivo deste sábado. Caso prefira ver em tempo real pela internet, é só acessar a Globoplay e utilizar a aba Agora na TV. Por lá, a plataforma streaming permite que qualquer usuário com conta gratuita no site confira a programação da TV Globo ao vivo.

Quem foi o último a atender o Big Fone?

MC Guimê foi o último a atender o Big Fone. O brother já atendeu o telefone duas vezes nesta temporada. Na primeira ocasião, ele ganhou o poder supremo, que permitiu que ele trocasse qualquer participante da berlinda da semana, até mesmo o indicado do líder.

FOI A GENTE QUE PEDIU!!! MC GUIMÊ DIVO ATENDEU O BIG FONE E GANHOU O PODER SUPREMO #bbb23 pic.twitter.com/HUhiHTIGQw — paiva (@paiva) February 23, 2023

Ele escolheu salvar Cara de Sapato e colocou no lugar do lutador de MMA Gustavo, que acabou sendo eliminado no sexto paredão. Depois, ele atendeu novamente e desta vez indicou Key Alves e Cezar Black, que agora competem na oitava berlinda.

guimê atendendo o big fone pic.twitter.com/mf2cvNNyOu — ray (@i4kmoes) March 1, 2023

Como vai ser a formação do paredão esta semana?

A formação de paredão será realizada no domingo, 5 de março, e levará cinco brothers ao paredão. Porém, como a prova bate e volta desta semana irá salvar dois participantes, a disputa será tripla, assim como a maior parte das berlindas da temporada.

O anjo desta semana não será autoimune e o salvo pelo Big Fone de hoje terá direito a um contragolpe. A dinâmica será a seguinte:

- Anjo imuniza

- Líder indica alguém

- Casa vota se dividindo dois grupos por meio de um sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os participantes votam entre si

- Poder Coringa: o dono vai escolhe para qual grupo irá e será o primeiro do grupo a votar

- A pessoa salva pelo Big Fone indica alguém ao paredão

- Prova Bate-Volta será realizada entre quatro participam e dois se salvarão