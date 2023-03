VOTAÇÃO: quem de La Casa de Los Famosos deve ir para o BBB 23?

Paty Navidad, à esquerda, e Arturo Carmona, à direita, são atores conhecidos do público brasileiro que estão no La Casa de Los Famosos - Foto: Reprodução/Divulgação/Telemundo

Quem não conhece o programa mexicano La Casa de Los Famosos vai saber em breve do que o reality show se trata. Isso porque o BBB 23 fará uma dinâmica em que trocará um participante brasileiro por um da atração estrangeira. O intercâmbio foi confirmado por Boninho em publicação no Instagram.

Quem do La Casa de Los Famosos vai participar do BBB 23?

Doze participantes ainda estão brigando pelo título de campeão da terceira temporada do La Casa de Los Famosos: La Materialista, José Rodrríguez, Aylin Mujica, Pepe Gamez, Dania Méndez, Osmel Souza, Raúl Garcia, Paty Navidad, Arturo Carmona, Madison Anderson, Diego Soldano e Samira Jalil. Um deles aparecerá no programa brasileiro.

Já saíram Aleida Nuñez, Rey Grupero, Osmariel Villalobos, Nicky Chávez, Liliana Rodriguez e Jonathan Islas, que foram eliminados nas berlindas comuns do programa, e Monique Sánchez, Juan Rivera e Aristéo Cázares, que abandonaram o reality show.

La Materialista | La Casa de Los Famosos

La Materialista é o nome artístico de Yameiry Infante, cantora e atriz dominicana de 35 anos. Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. No Youtube, ela tem mais de 1 milhão de inscritos e hits como La Chapa que Vibran, que conta com mais de 200 milhões de visualizações.

José Rodríguez

José Rodríguez é colombiano. O famoso é modelo e bailarino e ficou conhecido por participar de outro reality show, o Acapulco Shore da MTV. O site oficial do programa define o participante como "mulherengo".

Aylin Mujica | La Casa de Los Famoso

Mujica é uma atriz cubana de 48 anos de idade. Ela já participou de produções como Canción de amor (1996), Marina (2006), Autora (2010), Los Miserables (2014 - 2015), Como tú no hay dos (2020), Amores que engañan (2022), entre outros. Seu trabalho mais recente foi no filme Farándula la película (2022).

Pepe Gamez

Pepe Gamez é mexicano e também tem carreira na atuação. Ele também trabalhou em Amores que enganãn, produção que contou com Aylin Mujica, sendo este seu projeto mais recente. Ele também apereceu em Falsa Identidad (2018 - 2021), Alive (2019), Milagros de Navidad (2017), Training Day (2017), entre outros.

Dania Méndez | La Casa de Los Famosos

Dania Méndez é influenciadora digital com 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela fala sobre beleza nas redes sociais, além de já ter participando do Acapulco Shore da MTV.

Osmel Souza

Osmel Sousa é um empresário cubano-venezuelano de 76 anos de idade. Ele trabalha na área da beleza e é ex-presidente da Organização Miss Venezuela. "Considera-se da realeza e diz que nunca cozinhou na vida. A Beauty Czar está acostumada a dar ordens e ser atendida", diz o site oficial do programa sobre o famoso.

Raúl Garcia

Raul é mexicano e tem 36 anos de idade, ele é o único anônimo na casa. O rapaz não é do mundo dos famosos e entrou no reality show por uma votação popular, dinâmica parecida com a Casa de Vidro que é utilizada no BBB.

Paty Navidad

A atriz mexicana de 49 anos de idade é conhecida do público brasileiro. Ela já esteve em novelas como Maria Mercedes (1992 - 1993), o sucesso Marimar (1994) como a personagem Isabel Estrada, Canavial de Paixões (1996), Manancial (2001), A Feia Mais Bela (2006 - 2007), entre outras.

Arturo Carmona | La Casa de Los Famosos

Arturo Carmona também é ator. O mexicano esteve em Cuidado com o Anjo (2009) como Amador, Mar de Amor como Santos Nieves e Te Dou a Vida como o Comandante Robles, folhetins que foram exibidos pelo SBT nos últimos anos. Seu trabalho mais recente foi Lágrimas de Amor (2022 - 2023).

Madison Anderson

Madison tem 27 anos de idade e é atriz e modelo. A porto-riquenha-americana foi eleita Miss Universo Porto Rico 2019 e se tornou uma das vice-campeãs do Miss Universo daquele ano. A jovem tem mais de 280 mil fãs no Instagram.

Diego Soldano | La Casa de Los Famosos

Diego Soldano do La Casa de Los Famosos é argentino e tem 54 anos de idade. O ator já esteve em produções como Señora Acero (2015 - 2018), Desaparecida (2018), La Donã (2017 - 2020), Mãe só Tem Duas (2021) e recentemente em La Madrastra (2022).

Samira Jalil

Samira é apresentadora de TV. A argentina foi escolhida pelo público para entrar em La Casa de Los Famosos em uma votação, assim como Raul. Em sua apresentação no site do programa, ela se descreve como "espontânea, direta, sem filtro e com alma de campeã".

Quem deve entrar no BBB 23?

Pelo que você sabe até agora sobre os participantes, quem deve entrar no BBB 23?

Dá para assistir o La Casa de Los Famosos no Brasil?

A má notícia é que não é possível conferir o pay per view do La Casa de Los Famosos se você mora no Brasil. Apesar das câmeras do programa serem gratuitas no site oficial do programa, o sinal não é liberado para regiões fora dos Estados Unidos.

O reality show é exibido pelo Telemundo, uma rede de televisão aberta norte-americana dedicada a falantes da língua espanhola. Além disso, o site também informa que não é possível votar no reality show devido a área de cobertura.

Com o intercâmbio entre o La Casa de Los Famosos e o BBB 23 é possível que o programa brasileiro disponibilize alguma maneira de o público conferir essa troca, seja pela Globoplay ou em trechos durante o programa ao vivo. Os detalhes da dinâmica ainda não foram revelados pelo reality show apresentado por Tadeu Schmidt.