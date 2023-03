Quem é Patrícia Ramos? Entenda a polêmica com Key no BBB 23

A apresentadora Patrícia Ramos, 23, está sendo alvo de uma polêmica nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 24, após um vazamento de um áudio da influenciadora digital falando mal de Key Alves. Com a repercussão, a equipe da atleta se pronunciou afirmando que irá processar a funcionária da Globo.

Quem é Patrícia Ramos da Rede BBB?

Patrícia Ramos é a nova apresentadora do Bate-Papo BBB ao lado de Vivian Amorim. Ela ficou famosa em 2020, durante a pandemia, quando um de seus vídeos viralizou no TikTok. Hoje ela trabalha como influenciadora digital e soma mais de 3,7 milhões de seguidores em sua página no Instagram, onde fala sobre lifestyle, beleza, autoestima e humor.

Antes de se tornar uma estrela da web, Patrícia abriu sua loja de roupas, aos 17 anos, que faliu tempos depois. Ela tentou novamente seguir pelo caminho do empreendedorismo, mas não deu certo. A carioca também já fez estágio e trabalhou em uma clínica odontológica antes de abrir a Collection By Paty, sua nova linha de vestuário, que prosperou e hoje soma mais de 157 mil seguidores no Instagram.

A influenciadora é natural de Duque de Caixas, no Rio de Janeiro. Além do lado empreendedor, Patrícia já foi backing vocal no Popstar em uma das apresentações do programa e também cantou no Fantástico, em 2017, junto com coral para canção especial de fim de ano.

No final de 2022, ela participou do Especial Roberto Carlos, na Globo, junto com Bruna Griphao, Victor de Castro e John Drops. Sua contratação como apresentadora do Bate-Papo BBB foi anunciada no início deste ano.

O que Patrícia Ramos falou sobre Key Alves?

Na manhã desta sexta, um áudio vazou ao final da transmissão do podcast 'BBB Tá On' no qual é possível ouvir Patrícia Ramos chamando Key Alves de 'escrota'.

“Gente, o fã-clube da Key está macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara”, disse a apresentadora.

Ramos também disse que a idade de Key não é justificativa para os comportamentos da sister. “Aí teve gente falando assim ‘ah, é por causa da idade, ela é novinha’. Eu também. Eu tenho a mesma idade que ela, pô. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção, pra mim ela é uma adolescente de 15 anos”, completou.

Após a repercussão do áudio, o assessor da jogadora de vôlei, Betinho Alves, afirmou em seus stories que pretende processar a apresentadora. “Pessoal, já irei soltar matérias na mídia e com certeza iremos processar essa tal de Patrícia. Iremos defender a nossa Key e vocês fãs até o final”, escreveu.

Áudio da Patricia Ramos, apresentadora do #BatePapoBBB, falando da Key e da torcida dela: "O fã-clube dela me macetando. Mas ela é escrota e os fãs dela têm que aceitar.E os fãs são escrotos também."

"A cara dela de nojenta." (alguém da produção) #BBB23 pic.twitter.com/GHSRirnvU0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 24, 2023

